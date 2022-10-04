Сколько медалей завоевали новосибирские спортсмены на Всероссийской спартакиаде?

Заключительным этапом спартакиады сильнейших стали соревнования по спортивной гимнастике.
Соревнования по спортивной гимнастике завершили программу Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. В рамках спартакиады прошли турниры по 39 видам спорта. На счету новосибирских спортсменов 17 медалей (4 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых).
Заключительным аккордом Всероссийской спартакиады сильнейших стали соревнования по спортивной гимнастике в Казани. Они собрали практически всех сильнейших спортсменов, включая олимпийских чемпионов Токио-2020. В командном многоборье сборная Новосибирской области показала 10-й результат. В личных соревнованиях на пьедестал поднялся Иван Стретович. Из-за последствий травмы серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года выступал лишь на трёх снарядах. Иван Стретович вышел в финал вольных упражнений, в котором занял третье место с оценкой 13,533, пропустив вперёд Кирилла Прокофьева (13,900) из Владимирской области и Даниела Маринова из Татарстана (13, 766).
Соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших стартовали 10 августа. Турнир по спортивной гимнастике завершил спартакиадный марафон, который длился 52 дня. Представители 39 видов спорта разыграли 253 комплекта наград. Количество участников соревнований перевалило за 9 тысяч. Соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших проходили в 12 регионах РФ, в том числе и в Новосибирской области. С 11 по 13 августа РЦВ «Локомотив-Арена» принимал матчи волейбольного турнира
В общекомандном итоге соревнований в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года Новосибирская область заняла 11 место среди 83 команд, участвовавших в спартакиаде.
По словам министра спорта России Олега Матыцина, принято решение проводить Спартакиады раз в четыре года, после Олимпиад, чтобы планировать дальнейшие олимпийские циклы, определять ресурсы, выявлять недостатки в подготовке. Планируется, что зимняя Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов состоится в феврале-марте 2024 года.
В рамках летней Всероссийской спартакиады новосибирские спортсмены завоевали 17 медалей (4 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых):
Золото
Роман Власов (греко-римская борьба)
Ахтем Закиров (бокс)
Вениамин Решетников (фехтование)
Сборная Новосибирской области (фехтование, сабля, женщины)
Серебро
София Лоханова (фехтование)
Сборная Новосибирской области (фехтование, сабля, мужчины)
Виктор Ведерников (греко-римская борьба)
Сборная Новосибирской области (баскетбол, мужчины)
Даниил Марков (плавание)
Анастасия Дуплинская (плавание)
Бронза
Алексей Дадаев (фехтование)
Сергей Степанов (греко-римская борьба)
Виталина Симонова (плавание)
Сборная Новосибирской области (плавание, эстафета 4х200 метров вольный стиль, мужчины)
Сборная Новосибирской области (плавание, эстафета 4х100 метров вольный стиль, женщины)
Сборная Новосибирской области (плавание, эстафета 4х100 метров комплексное плавание, женщины)
Иван Стретович (спортивная гимнастика)
Фото: sport.nso.ru
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