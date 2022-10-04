Сколько медалей завоевали новосибирские спортсмены на Всероссийской спартакиаде?

Соревнования по спортивной гимнастике завершили программу Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года. В рамках спартакиады прошли турниры по 39 видам спорта. На счету новосибирских спортсменов 17 медалей (4 золотые, 6 серебряных и 7 бронзовых).

Заключительным аккордом Всероссийской спартакиады сильнейших стали соревнования по спортивной гимнастике в Казани. Они собрали практически всех сильнейших спортсменов, включая олимпийских чемпионов Токио-2020. В командном многоборье сборная Новосибирской области показала 10-й результат. В личных соревнованиях на пьедестал поднялся Иван Стретович. Из-за последствий травмы серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года выступал лишь на трёх снарядах. Иван Стретович вышел в финал вольных упражнений, в котором занял третье место с оценкой 13,533, пропустив вперёд Кирилла Прокофьева (13,900) из Владимирской области и Даниела Маринова из Татарстана (13, 766).

Соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших стартовали 10 августа. Турнир по спортивной гимнастике завершил спартакиадный марафон, который длился 52 дня. Представители 39 видов спорта разыграли 253 комплекта наград. Количество участников соревнований перевалило за 9 тысяч. Соревнования Всероссийской спартакиады сильнейших проходили в 12 регионах РФ, в том числе и в Новосибирской области. С 11 по 13 августа РЦВ «Локомотив-Арена» принимал матчи волейбольного турнира