Андрей Травников провел предсезонную встречу с игроками волейбольного клуба «Локомотив»

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели традиционную предсезонную встречу с игроками, тренерским штабом и руководством волейбольного клуба «Локомотив». Встреча состоялась в Управлении Западно-Сибирской железной дороги.

Андрей Травников поздравил команду с началом нового сезона – через три дня стартует чемпионат России по волейболу 2022-2023. 1 октября свой первый домашний матч ВК «Локомотив» сыграет с командой «Нова» из Новокуйбышевска.

«За последние три сезона «Локомотив» собрал весь комплект медалей чемпионата России: в 2020 году – золото, в 2021 – бронза, в 2022 – серебряные медали. После такой блистательной трёхлетки другого ориентира, кроме как на золото, на чемпионство, просто не может быть. Цель только самая высокая – победа! Очень приятно, что новосибирский «Локомотив» сегодня считается не только одной из самых сильных команд лиги, но и самой интересной. Не менее важно, что новосибирская школа волейбола также считается сегодня одной из сильнейших, и в команде сегодня половина игроков – воспитанники этой школы. Вместе с вами общими усилиями мы будем продолжать развивать эту школу, чтобы вы, профессиональные игроки самого высокого уровня, своим примером вызывали желание у мальчишек и девчонок заниматься этим замечательным видом спорта – мы будем всячески этому содействовать. Также желаю, чтобы внутри команды был постоянный рост. Знаю, что ребята из молодёжного «Локомотив-СШОР» уже показывают хорошие результаты. Помогайте им, по-дружески, развиваться и расти, задача – подготовка новых кадров для новосибирского и всего российского волейбола», – подчеркнул Андрей Травников.

Во встрече приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай и генеральный директор волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Роман Станиславов, главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов и капитан команды Павел Круглов.

Роман Станиславов представил гостям новых игроков. Прошло торжественное вручение клубных футболок волейбольного «Локомотива» и фуражек РЖД. Новички: доигровщики Омар Курбанов и Юрий Бережко, диагональный Илья Казаченков, а также старший тренер Андрей Жеков и тренер-статистик Милен Богданов.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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Фото: vk.com/lokovolleynsk