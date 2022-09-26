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Победный овертайм. Хоккейная «Сибирь» выиграла у подмосковного «Витязя»

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Основное время матча закончилось с равным счетом — 4:4, решающий пятый гол был забит в овертайме.

Хоккейный клуб «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ на выезде одержал победу над подмосковным «Витязем». Решающий гол динамичного матча был забит в овертайме.

Главным героем встречи стал нападающий Александр Шаров, который сделал покер (забил 4 гола) и отдал голевую передачу.

Первый период со счетом 3:1 выиграла «Сибирь», во втором сильнее оказался забивший дважды «Витязь».

В овертайме красивый гол Шарова принес новосибирцам победу — 5:4.

«Очень напряженный матч был, хорошую, боевую игру показали обе команды, интрига была приличная, напряжение витало на площадке, обе команды сражались за очки», – отметил главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

Фото: vk.com/hcsibir1962

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