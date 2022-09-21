Соревнования по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина» будут впервые проходить в статусе международных

Соревнования пройдут с 30 сентября по 2 октября в Центре спортивной подготовки «Заря». Основные вопросы подготовки к крупному спортивному событию обсудили в правительстве Новосибирской области в ходе заседания организационного комитета под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова.

Заявки на участие в международных соревнованиях по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина» подали более 1600 каратистов. На шести татами за звание сильнейших будут бороться спортсмены из 23 регионов Российской Федерации и четырех стран – Киргизии, Казахстана, Беларуси и Монголии. Сергей Нелюбов в ходе заседания отметил, что турнир является традиционным и одним из знаковых в этом виде спорта в стране.

Напомним, что впервые данный турнир был проведен в 2004 году и буквально за три года вырос до федерального уровня. В 2008 году турнир получил статус всероссийских, а в 2022 году Федерацией каратэ России было принято решение присвоить данному спортивному мероприятию статус международных соревнований.

Как сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, соревноваться участники будут по трем видам программ: ката (техника), кумитэ (спарринги) и ката-группа. Возраст участников от 10 лет и старше.