Соревнования по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина» будут впервые проходить в статусе международных

На шести татами за звание сильнейших будут бороться спортсмены из 23 регионов России и четырех стран.
Соревнования пройдут с 30 сентября по 2 октября в Центре спортивной подготовки «Заря». Основные вопросы подготовки к крупному спортивному событию обсудили в правительстве Новосибирской области в ходе заседания организационного комитета под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова.
Заявки на участие в международных соревнованиях по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина» подали более 1600 каратистов. На шести татами за звание сильнейших будут бороться спортсмены из 23 регионов Российской Федерации и четырех стран – Киргизии, Казахстана, Беларуси и Монголии. Сергей Нелюбов в ходе заседания отметил, что турнир является традиционным и одним из знаковых в этом виде спорта в стране.
Напомним, что впервые данный турнир был проведен в 2004 году и буквально за три года вырос до федерального уровня. В 2008 году турнир получил статус всероссийских, а в 2022 году Федерацией каратэ России было принято решение присвоить данному спортивному мероприятию статус международных соревнований.
Как сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, соревноваться участники будут по трем видам программ: ката (техника), кумитэ (спарринги) и ката-группа. Возраст участников от 10 лет и старше.
«На данный момент проработан вопрос по подготовке объекта, футбольный манеж будет разделен на тренировочную и соревновательную зоны. Также проведены выездные совещания по вопросам безопасности, работе судейского корпуса и размещению участников», – отметил Сергей Ахапов.
По словам организаторов, в рамках торжественной церемонии открытия состоится парад участников с привлечением юных каратистов региона, выступление творческих коллективов. Кроме этого, уже по традиции участники возложат цветы к бюсту трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина и к Вечному огню на Монументе Славы.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов дал высокую оценку готовности к проведению турнира, а также поручил профильным ведомствам проработать вопрос по организации культурной программы для участников соревнований.
Вход для зрителей будет свободный, также желающие смогут посмотреть прямую трансляцию соревнований через официальный канал YouTube Федерации каратэ России и международный ресурс SPORTDATA.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
6+
Фото: nso.ru
Комментарии (0)