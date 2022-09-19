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Почти три тысячи новосибирцев пробежали «Кросс нации-2022»

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В этом году старт был дан на пяти дистанциях – 1, 2, 4, 8 и 12 километров.

В соревнованиях «Кросс наций» на Михайловской набережной в Новосибирске приняли участие порядка трех тысяч человек. Наш регион участвует в соревнованиях в рамках Всероссийского дня бега с 2004 года. В этом году старты вновь стали открыты для всех возрастных категорий, в том числе для школьников. Самые юные участники – дети 2013 года рождения и моложе. Именно эти забеги стали самыми массовыми.

«По сравнению с предыдущими двумя годами, когда был карантин, мы возобновили забеги для детей и, конечно, сегодня они поражают своей массовостью. Мы увидели, что наш стартовый створ уже не вмещает такое количество участников», – отметил Александр Калиниченко, главный судья соревнований.

По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, для всех районов и городов области этот спортивно-массовый праздник очень значим.

«В этот спортивный день каждый регион приобщается к здоровому образу жизни посредством легкой атлетики. Спектр дистанций, который сегодня заявлен, позволяет человеку любого возраста и любой физической подготовки принять участие. Мы рады, что и наши муниципальные образования всегда с удовольствием участвуют в массовых забегах, тем самым повышая интерес к здоровому и активному образу жизни», - отметил он.

В этом году старт был дан на пяти дистанциях – 1, 2, 4, 8 и 12 км. Традиционно победителей чествовали на сцене, им вручались дипломы, кубки, медали и памятные подарки. Забеги традиционно сопровождались насыщенной спортивной программой. Также работали палатки, где родителям и детям была предоставлена возможность записаться в различные секции и сдать нормативы ГТО.

Фото: nso.ru

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