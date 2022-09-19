Почти три тысячи новосибирцев пробежали «Кросс нации-2022»

«По сравнению с предыдущими двумя годами, когда был карантин, мы возобновили забеги для детей и, конечно, сегодня они поражают своей массовостью. Мы увидели, что наш стартовый створ уже не вмещает такое количество участников», – отметил Александр Калиниченко, главный судья соревнований.

По словам министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, для всех районов и городов области этот спортивно-массовый праздник очень значим.