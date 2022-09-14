В Новосибирской области состоится всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Сильнейшие атлеты 15-16 лет из России и Белоруссии смогут проявить себя на турнире «Сила традиций». После восьмилетнего перерыва в Новосибирской области возрождают эти престижные соревнования по греко-римской борьбе.

Губернатор Андрей Травников, Герой России, сенатор РФ Александр Карелин во время заседания оргкомитета рассмотрели основные вопросы подготовки и проведения соревнований. Всероссийский открытый юношеский турнир «Сила традиций» пройдёт в Новосибирске с 27 по 30 октября на площадке Регионального волейбольного центра.