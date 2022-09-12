В Сибирском фестивале бега поучаствовали больше 15 тысяч человек

Спортивный день сегодня начался полумарафоном: первыми стартовали женщины, затем, с гандикапом в восемь минут, – мужчины.

Еще через две минуты в борьбу вступили участники корпоративной эстафеты: в данном случае та же полумарафонская дистанция – 21,1 км – делится на пять равных этапов. Соответственно, одолевают ее команды, в составе пятерых человек каждая. Одновременно прошли состязания ползунков, а также юных представителей «Детской лиги». Всем ребятам на финише были вручены медали участника и дипломы.