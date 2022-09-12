В Сибирском фестивале бега поучаствовали больше 15 тысяч человек

Полумарафон памяти выдающегося тренера Александра Раевича проходил в 25-й раз.
Сибирский фестиваль бега – XXV полумарафон Александра Раевича состоялся 10 сентября в центре Новосибирска. Замгубернатора Сергей Нелюбов принял участие в торжественной церемонии открытия полумарафона, организованного при поддержке правительства Новосибирской области.
Традиционный спортивный праздник собрал на различные дистанции более 15 тысяч спортсменов и любителей активного образа жизни, взрослых и маленьких, вернувшись таким образом к своему полноценному формату.
«Сибирский фестиваль бега и его жемчужина – полумарафон памяти Александра Раевича каждый год собирает тысячи атлетов. Дети, подростки, взрослые – любители бега и состоявшиеся профессионалы – вновь показывают нам, как прекрасен спорт и прекрасна сама жизнь. В этом году полумарафон памяти выдающегося тренера Александра Раевича проходит уже 25-й раз. И в юбилейном году к традиционным дисциплинам добавлены забеги для детей от трех до семи лет, а также корпоративная эстафета. Возможно, именно эти старты станут для многих началом большой спортивной карьеры», – отметил Сергей Нелюбов.
В этом году в программу фестиваля вернулись детские и юниорские старты, а также полюбившийся многим «забег» ползунков – соревнования малышей в возрасте до одного года. Кроме того, появилась дополнительная дисциплина – бег на 60 метров в рамках «Детской лиги». В этих стартах приняли участие дошкольники – те, кто уже вырос из ползунков, но еще довольно мал для участия в забегах на традиционные фестивальные дистанции. Данная возрастная группа – единственная, которая прежде не была охвачена событиями нашего главного бегового праздника.
Спортивный день сегодня начался полумарафоном: первыми стартовали женщины, затем, с гандикапом в восемь минут, – мужчины.
Еще через две минуты в борьбу вступили участники корпоративной эстафеты: в данном случае та же полумарафонская дистанция – 21,1 км – делится на пять равных этапов. Соответственно, одолевают ее команды, в составе пятерых человек каждая. Одновременно прошли состязания ползунков, а также юных представителей «Детской лиги». Всем ребятам на финише были вручены медали участника и дипломы.
В этом году победителями полумарафона среди мужчин стал Анатолий Рыбаков, уже постоянный участник полумарафона Александра Раевича, а среди женщин, как и в прошлом году, победу одержала Анна Викулова, новосибирская спортсменка – воспитанница Николая Халухаева.
Продолжили соревновательную программу забеги на 1,5 км для детей 2008 г. р. и младше, на 3 км – для юношей и девушек 2005–2007 гг. р., а завершающим звеном бегового дня будет масс-старт на трехкилометровую дистанцию для взрослых – всех желающих.
Фото: nso.ru
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