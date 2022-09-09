В новосибирском сноуборд-парке «Горский» появится эстакада для биг-эйра

Дисциплина биг-эйр входит в программу Олимпийских игр.
В спортивной школе олимпийского резерва по сноуборду в г. Новосибирске завершается строительство эстакады для олимпийской дисциплины биг-эйр. Высота стартовой площадки увеличилась на 10 метров, то есть склон на Горской из 40-метрового превратился в 50-метровый. Параметры трассы теперь позволяют проводить соревнования уровня Кубка мира.
Как прокомментировали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, в Новосибирске нет горных массивов, однако воспитанники областной школы олимпийского резерва по сноуборду стабильно входят в состав сборной России, наши спортсмены выигрывали первенство мира, этапы Кубка мира и Европы, участвовали в Олимпийских играх.
Высокие результаты обусловлены умением выжать максимум из имеющихся возможностей склона на Горской, высота которого составляет всего 40 метров. Ежегодно в летнее время на склоне ведется строительство новых трасс, чтобы подготовка спортсменов велась в соответствии с тенденциями современного сноуборда.
В 2020 году в нашей школе была установлена надувная подушка и смонтировано искусственное покрытие, которое позволяет полноценно тренироваться в летний период. С тех пор комплекс стал местом регулярных тренировочных сборов национальных команд по сноуборду и фристайлу.
В этом году высота склона на Горской увеличилась на 10 метров. За средства областного бюджета построены две эстакады для соревнований и тренировок высотой 14 и 18 метров, увеличен стол самого трамплина. Теперь трасса позволяет проводить соревнования уровня Кубка мира в дисциплине биг-эйр, которая входит в программу Олимпийских игр.
Как прокомментировал директор ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по сноуборду» Антон Благовидов, комплекс теперь может стать региональным центром фристайла и сноуборда в дисциплине «биг-эйр», здесь можно будет проводить не только подготовку юных спортсменов, но и полноценные тренировочные сборы и соревнования с участием национальных сборных.
Кроме того, в летнем сезоне закуплены модули для административно-учебных помещений, в которых разместятся рабочие кабинеты сотрудников школы сноуборда, учебные классы и помещения для проката инвентаря для любителей активного зимнего отдыха. Подготовлен учебный склон, где инструктора смогут обучать базовой технике сноуборда и спуска на горных лыжах. Реконструирована трасса для тренировок юношей и девушек в дисциплине слоуп-стайл. Трасса стала более широкой, на ней разместится больше фигур, что расширит возможности подготовки и позволит спортсменам повысить свои результаты.
Фото: nso.ru
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