В новосибирском сноуборд-парке «Горский» появится эстакада для биг-эйра

В спортивной школе олимпийского резерва по сноуборду в г. Новосибирске завершается строительство эстакады для олимпийской дисциплины биг-эйр. Высота стартовой площадки увеличилась на 10 метров, то есть склон на Горской из 40-метрового превратился в 50-метровый. Параметры трассы теперь позволяют проводить соревнования уровня Кубка мира.

Как прокомментировали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области, в Новосибирске нет горных массивов, однако воспитанники областной школы олимпийского резерва по сноуборду стабильно входят в состав сборной России, наши спортсмены выигрывали первенство мира, этапы Кубка мира и Европы, участвовали в Олимпийских играх.



Высокие результаты обусловлены умением выжать максимум из имеющихся возможностей склона на Горской, высота которого составляет всего 40 метров. Ежегодно в летнее время на склоне ведется строительство новых трасс, чтобы подготовка спортсменов велась в соответствии с тенденциями современного сноуборда.