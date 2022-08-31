Какую задачу перед хоккеистами «Сибири» поставил Андрей Травников?

Губернатор, являясь председателем попечительского совета «Сибири», провел традиционную предсезонную встречу с руководством и коллективом хоккейного клуба.
Участниками встречи на капитально отремонтированном ЛДС стали генеральный директор команды Кирилл Фастовский, главный тренер Андрей Мартемьянов, капитан ХК «Сибирь» Евгений Чесалин, игроки и тренерский состав, ветераны и сотрудники ХК «Сибирь», учредители и спонсоры команды, мастера спорта по хоккею.
В ходе мероприятия губернатору были представлены восемь новых хоккеистов, им вручены игровые майки. Также состоялось обсуждение текущей подготовки к новому чемпионату.
15 июля «Сибирь» начала предсезонные сборы, за полтора месяца команда провела девять контрольных матчей, в которых одержала шесть побед. Генеральной репетицией для «Сибири» стало участие в Турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге, где новосибирцы заняли второе место, уступив в турнирной таблице лишь хозяевам – команде СКА.
Глава региона отметил, что очень рад традиционной предсезонной встрече, тем более что в этот раз есть особенный повод. «Свой юбилейный – 60-й – сезон, «Сибирь» встречает в капитально отремонтированном ледовом дворце. Задачу формулирую точно такую же, как и в предыдущие годы: на максимально высоком месте завершить регулярный чемпионат и показать интересную, результативную игру в плей-офф. Также хотелось бы обратить внимание на особенность этого года. Мы знаем, что у команды «Сибирь» бывает волнообразная игра в течение чемпионата, часто со спадом в середине. Но в этом году хоккейной «Сибири», как и болельщикам, предстоит сменить площадку, и надо, чтобы команда играла ровно весь сезон, чтобы на новую арену «Сибирь» мы перенесли традиционный драйв и желание побеждать».
До старта нового сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России по хоккею 2022-2023 остаются считаные дни. Уже 2 сентября в дебютном матче новосибирцы на выезде сыграют с ХК «Сочи». А на своём льду в этом сезоне команда впервые выступит в пятницу, 9-го сентября в игре против пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар».
Фото: nso.ru
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