Какую задачу перед хоккеистами «Сибири» поставил Андрей Травников?

Глава региона отметил, что очень рад традиционной предсезонной встрече, тем более что в этот раз есть особенный повод. «Свой юбилейный – 60-й – сезон, «Сибирь» встречает в капитально отремонтированном ледовом дворце. Задачу формулирую точно такую же, как и в предыдущие годы: на максимально высоком месте завершить регулярный чемпионат и показать интересную, результативную игру в плей-офф. Также хотелось бы обратить внимание на особенность этого года. Мы знаем, что у команды «Сибирь» бывает волнообразная игра в течение чемпионата, часто со спадом в середине. Но в этом году хоккейной «Сибири», как и болельщикам, предстоит сменить площадку, и надо, чтобы команда играла ровно весь сезон, чтобы на новую арену «Сибирь» мы перенесли традиционный драйв и желание побеждать».