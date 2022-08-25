Киберспортсмены из Новосибирской области выиграли тактический трехмерный бой на Кубке России

Соперниками нашей сборной в этой дисциплине стали 54 команды со всей страны.
Кубок России по компьютерному спорту 2022 – один из главных турниров сезона, проводимых федерацией компьютерного спорта России. В трех дисциплинах выступали больше 100 команд. Самая большая конкуренция была в дисциплине «Тактический трёхмерный бой», где борьбу за победу вели 54 команды. Сборную Новосибирской области представляла команда QUAZAR.NSK. Состав команды: Владимир Шурыгин, Дмитрий Кутовых, Владимир Карелин, Николай Шамов, Денис Скленин. Тренер команды – Дмитрий Дзуцев.
«В CS:GO официальный Кубок России разыгрывался впервые, поэтому трофей имеет особую ценность. Нашему региону важна победа для развития детско-юношеского спорта. В июле 2022 года Новосибирская область стала первым регионом в стране, открывшим отделение компьютерного спорта в государственной школе», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Новосибирская команда одержала 4 победы в играх отборочного предварительного раунда и вышла в четверку сильнейших команд страны вместе с Воронежской, Белгородской и Томской областями. Финальный этап Кубка России проходил в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» в парке «Патриот». Участникам пришлось играть под аккомпанемент настоящей стрельбы (рядом проходили соревнования по танковому биатлону).
«Ребята собрались вместе около года назад, сформировав киберспортивный клуб QUAZAR. На текущий момент клуб представлен в дисциплинах «тактический трехмерный бой» (CS:GO) и «боевая арена» (Dota 2). В основном в нашей команде – студенты и учащиеся колледжей. Средний возраст команды 20,5 лет. Подготовка к турниру проходила в стандартном режиме – тренировки под руководством тренера 6 раз в неделю по 8 часов», – рассказал президент федерации компьютерного спорта Новосибирской области Павел Ревердатто.
Фото: nso.ru
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