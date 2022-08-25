Киберспортсмены из Новосибирской области выиграли тактический трехмерный бой на Кубке России

Кубок России по компьютерному спорту 2022 – один из главных турниров сезона, проводимых федерацией компьютерного спорта России. В трех дисциплинах выступали больше 100 команд. Самая большая конкуренция была в дисциплине «Тактический трёхмерный бой», где борьбу за победу вели 54 команды. Сборную Новосибирской области представляла команда QUAZAR.NSK. Состав команды: Владимир Шурыгин, Дмитрий Кутовых, Владимир Карелин, Николай Шамов, Денис Скленин. Тренер команды – Дмитрий Дзуцев.

«В CS:GO официальный Кубок России разыгрывался впервые, поэтому трофей имеет особую ценность. Нашему региону важна победа для развития детско-юношеского спорта. В июле 2022 года Новосибирская область стала первым регионом в стране, открывшим отделение компьютерного спорта в государственной школе», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.