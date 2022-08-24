Новосибирец Роман Власов стал победителем Всероссийской спартакиады

Борцы из нашего региона также взяли серебряную и бронзовую медали.
В греко-римской борьбе Роман Власов выступал в непривычной для себя весовой категории – до 82 кг. В четвертьфинале воспитанник Виктора Кузнецова проигрывал Егору Кадирову из Московской области – 0:3, но сумел сравнять счёт и выиграть схватку благодаря «качеству» – 3:3. В полуфинальном поединке Хамид Исаев из Чеченской республики вёл 1:0 у Романа Власова, однако отличный приём во второй половине не оставил сомнений в победителе – 5:1 в пользу Власова. К финалу двукратный олимпийский чемпион набрал победный темп и мощно разобрался с Магомедгаджи Раджабовым из Московской области – 10:1.
В весовой категории до 55 кг Виктор Ведерников одержал три победы, вышел в финал, где уступил Амаяку Осипову из Краснодарского Края – 0:9. В весовой категории до 77 кг Сергей Степанов одержал две победы, вышел в полуфинал, где уступил Адлету Тюлюбаеву из Московской области. В схватке за 3 место Степанов взял верх над Александром Пайвиным из Курганской области.
По итогу в греко-римской борьбе новосибирские спортсмены завоевали полные комплекты медалей – золото, серебро и бронзу.
Фото: sport.nso.ru
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