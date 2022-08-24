Новосибирец Роман Власов стал победителем Всероссийской спартакиады

В весовой категории до 55 кг Виктор Ведерников одержал три победы, вышел в финал, где уступил Амаяку Осипову из Краснодарского Края – 0:9. В весовой категории до 77 кг Сергей Степанов одержал две победы, вышел в полуфинал, где уступил Адлету Тюлюбаеву из Московской области. В схватке за 3 место Степанов взял верх над Александром Пайвиным из Курганской области.

По итогу в греко-римской борьбе новосибирские спортсмены завоевали полные комплекты медалей – золото, серебро и бронзу.

Фото: sport.nso.ru