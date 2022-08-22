Хоккеисты клуба «Сибирь» снялись в благотворительной фотосессии с бездомными животными

Спортсмены надеются таким образом привлечь внимание к зверям и найти для них добрых хозяев.
Хоккеисты знаменитого спортивного клуба Новосибирска приняли участие в фотосессии к Международному дню бездомных животных. Такие фотосессии для ХК «Сибирь» уже стали традиционными. Трогательные кадры опубликовали в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Как отмечают организаторы, благодаря фотосессии спортсмены хотят привлечь внимание к судьбе зверей, оставшихся без хозяев.
В качестве четвероногих моделей выступали питомцы приюта «Варежка». Некоторые снимки сопровождаются историями изображенных на них животных.
Хоккеисты «Сибири» призвали неравнодушных болельщиков помочь животным обрести новых хозяев. «Если вам понравится какое животное, то заходите на сайт varezhka.care ищите это животное и заполняйте анкету будущего хозяина. Будем рады видеть наших новых друзей с вами на тренировке», — сказано в публикации.
Фото: vk.com/hcsibir1962
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