Хоккеисты клуба «Сибирь» снялись в благотворительной фотосессии с бездомными животными

Хоккеисты знаменитого спортивного клуба Новосибирска приняли участие в фотосессии к Международному дню бездомных животных. Такие фотосессии для ХК «Сибирь» уже стали традиционными. Трогательные кадры опубликовали в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают организаторы, благодаря фотосессии спортсмены хотят привлечь внимание к судьбе зверей, оставшихся без хозяев.