Филипп Селиванов стал главным дирижером и музыкальным руководителем НОВАТа

Филипп Селиванов назначен музыкальным руководителем и главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Он сменил на этом посту Михаила Татарникова, который возглавлял коллектив с осени 2023 года и реализовал в театре ряд значимых проектов. 30 октября Михаил Татарников покинул пост, чтобы вернуться в санкт-петербургский Михайловский театр, с которым тесно связан с самого начала своей карьеры. При этом маэстро продолжит сотрудничество с НОВАТом в статусе главного приглашённого дирижёра.

Филипп Селиванов — лауреат первой премии и обладатель золотой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова. В российском музыкальном сообществе он зарекомендовал себя как один из самых ярких и перспективных дирижёров своего поколения.

Его плодотворное сотрудничество с НОВАТом началось в 2024 году по приглашению Михаила Татарникова. За это время маэстро не только активно работал в спектаклях текущего репертуара, но и выступил дирижёром-постановщиком оперы П. И. Чайковского «Опричник», а также музыкальным руководителем масштабных событий, включая гала-концерт народной артистки России Анны Одинцовой. В настоящее время дирижёр готовит гала-концерт «Культурный код единства» и премьеру оперы В. А. Моцарта «Мнимая садовница». Филипп Селиванов пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди артистов симфонического оркестра, оперной и балетной трупп.

Новый музыкальный руководитель планирует сосредоточить свою основную деятельность на работе с труппой НОВАТа, поэтому Новосибирск станет местом его постоянного проживания. Этим решением маэстро продолжит славную традицию, заложенную легендарными дирижёрами Новосибирского театра оперы и балета — Исидором Заком, Михаилом Бухбиндером, Юлианом Факторовичем и Алексеем Людмилиным, которые на долгие годы связали свою жизнь и творчество с сибирской столицей.

