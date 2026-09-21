Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Поделиться:

«70 лет триумфа»: Новосибирский академический симфонический оркестр открыл новый сезон концертом в честь своего юбилея

На бис оркестр под управлением маэстро Ботиниса исполнил «Апофеоз» из балета «Лебединое озеро» — музыку Чайковского, с чьих произведений началась история коллектива.

Концерт «70 лет триумфа» прошел в памятном для оркестра месте – на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Здесь зарождалась культура и традиции оркестра, создавались первые штрихи и собственные варианты трактовки музыкальных произведений. Именно в этих стенах оркестр вел концертную деятельность под руководством выдающегося дирижера Арнольда Каца с момента создания в 1956 году и до начала 1989 года.

К юбилейному мероприятию Новосибирская филармония подготовила фотовыставку об истории становления оркестра, а также документальный фильм, показанный перед концертом на большом экране. За семь десятилетий оркестр прошел путь от молодого коллектива до одного из ведущих симфонических оркестров России, сформировав собственную исполнительскую школу и узнаваемое художественное звучание.

Сегодня оркестр выступает на крупнейших сценах мира, участвует в международных фестивалях, сотрудничает с дирижерами и солистами, ведет концертную и гастрольную деятельность. Оркестр является флагманским коллективом Транссибирского Арт-Фестиваля.

В программе концерта прозвучали два сочинения русских авторов - «Картинки с выставки» Мусоргского и Четвертый концерт Чайковского. За пультом — художественный руководитель и главный дирижер Димитрис Ботинис, который возглавляет оркестр пятый год.

«Картинки с выставки» Мусоргского были исполнены с проработкой деталей, характерной для оркестра: духовые, струнные и ударные раскрывали отдельные музыкальные образы, создавая цельное звучание, в котором прослеживались и масштаб сочинения, и его интонационные оттенки. Продолжила юбилейную программу Симфония №4 Петра Ильича Чайковского – одно из наиболее масштабных и драматически насыщенных произведений композитора. В исполнении оркестра она стала кульминацией вечера, продемонстрировав единство звучания коллектива, его исполнительскую мощь и внимание к авторской драматургии.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: