«70 лет триумфа»: Новосибирский академический симфонический оркестр открыл новый сезон концертом в честь своего юбилея

На бис оркестр под управлением маэстро Ботиниса исполнил «Апофеоз» из балета «Лебединое озеро» — музыку Чайковского, с чьих произведений началась история коллектива.
Концерт «70 лет триумфа» прошел в памятном для оркестра месте – на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Здесь зарождалась культура и традиции оркестра, создавались первые штрихи и собственные варианты трактовки музыкальных произведений. Именно в этих стенах оркестр вел концертную деятельность под руководством выдающегося дирижера Арнольда Каца с момента создания в 1956 году и до начала 1989 года.
К юбилейному мероприятию Новосибирская филармония подготовила фотовыставку об истории становления оркестра, а также документальный фильм, показанный перед концертом на большом экране. За семь десятилетий оркестр прошел путь от молодого коллектива до одного из ведущих симфонических оркестров России, сформировав собственную исполнительскую школу и узнаваемое художественное звучание.
Сегодня оркестр выступает на крупнейших сценах мира, участвует в международных фестивалях, сотрудничает с дирижерами и солистами, ведет концертную и гастрольную деятельность. Оркестр является флагманским коллективом Транссибирского Арт-Фестиваля.
В программе концерта прозвучали два сочинения русских авторов - «Картинки с выставки» Мусоргского и Четвертый концерт Чайковского. За пультом — художественный руководитель и главный дирижер Димитрис Ботинис, который возглавляет оркестр пятый год.
«Картинки с выставки» Мусоргского были исполнены с проработкой деталей, характерной для оркестра: духовые, струнные и ударные раскрывали отдельные музыкальные образы, создавая цельное звучание, в котором прослеживались и масштаб сочинения, и его интонационные оттенки. Продолжила юбилейную программу Симфония №4 Петра Ильича Чайковского – одно из наиболее масштабных и драматически насыщенных произведений композитора. В исполнении оркестра она стала кульминацией вечера, продемонстрировав единство звучания коллектива, его исполнительскую мощь и внимание к авторской драматургии.
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