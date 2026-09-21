«70 лет триумфа»: Новосибирский академический симфонический оркестр открыл новый сезон концертом в честь своего юбилея

Сегодня оркестр выступает на крупнейших сценах мира, участвует в международных фестивалях, сотрудничает с дирижерами и солистами, ведет концертную и гастрольную деятельность. Оркестр является флагманским коллективом Транссибирского Арт-Фестиваля.

В программе концерта прозвучали два сочинения русских авторов - «Картинки с выставки» Мусоргского и Четвертый концерт Чайковского. За пультом — художественный руководитель и главный дирижер Димитрис Ботинис, который возглавляет оркестр пятый год.