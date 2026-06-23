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Музыка

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В честь Дня памяти и скорби: тысячи новосибирцев стали зрителями концерта в Театральном сквере

Под открытым небом для собравшихся прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича.

nso.ru

Концерт прошел в рамках Декады сохранения исторической памяти, приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
 
В программе концерта – исполнение Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича, «Ленинградской», сводным оркестром, в который вошли музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра и оркестра Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

nso.ru
nso.ru

Традиция исполнять Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича 22 июня в Новосибирске в День памяти и скорби существует с 2016 года. Впервые такое исполнение состоялось на площадке перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета. Событие стало традицией.

nso.ru
nso.ru

Седьмая симфония Шостаковича создавалась в Ленинграде в период с июля по декабрь 1941 года. Финальная часть симфонии была дописана в Куйбышеве, ныне Самара, где состоялась премьера произведения в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда. 9 июля 1942 года, спустя четыре месяца после премьеры, симфония прозвучала в Новосибирске в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, на премьере присутствовал сам автор. 

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