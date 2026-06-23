В честь Дня памяти и скорби: тысячи новосибирцев стали зрителями концерта в Театральном сквере

Седьмая симфония Шостаковича создавалась в Ленинграде в период с июля по декабрь 1941 года. Финальная часть симфонии была дописана в Куйбышеве, ныне Самара, где состоялась премьера произведения в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда. 9 июля 1942 года, спустя четыре месяца после премьеры, симфония прозвучала в Новосибирске в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, на премьере присутствовал сам автор.