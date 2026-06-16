Седьмая («Ленинградская») симфония Шостаковича впервые прозвучит в исполнении сводного оркестра НОВАТа и Новосибирской филармонии

Мэрия города совместно с Новосибирским академическим театром оперы и балета (НОВАТ) и Новосибирской филармонией представляют кульминационное событие декады сохранения исторической памяти. 22 июня, в День памяти и скорби, на сцену в Театральном сквере впервые выйдет объединенный симфонический оркестр музыкантов двух ведущих учреждений культуры, чтобы исполнить Седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича.

«Это произведение тесно связано с историей нашего города. В годы Великой Отечественной войны Новосибирск принял эвакуированные театры и музеи, включая коллектив Ленинградской филармонии. В 1942 году именно здесь состоялась знаковая сибирская премьера симфонии в присутствии самого автора. Композиция стала символом стойкости и силы духа в тяжёлое военное время. Спустя десятилетия музыка, воспевающая подвиг народа, вновь зазвучит под открытым небом. Впервые исполнение «Ленинградской» симфонии состоялось на площадке перед оперным театром в 2016 году. При поддержке мэрии Новосибирска это уникальное событие стало традицией в День памяти и скорби», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Не станет исключением и этот год: спустя восемьдесят пять лет с начала войны и эвакуации, 22 июня, объединенный коллектив двух крупнейших оркестров выйдет на сцену под управлением музыкального руководителя и главного дирижера НОВАТа Михаила Татарникова. Музыка, воспевающая подвиг людей и непоколебимость народного духа, прозвучит на открытой площадке в Театральном сквере в 20.00.