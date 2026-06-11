Эпичный финал 69-го концертного сезона: в Новосибирской филармонии состоялась мировая премьера Симфонии Кузьмы Бодрова

Как говорит сам композитор, замысел произведения возник в 2024 году во время Транссибирского Арт‑Фестиваля, когда исполнялся его Второй скрипичный концерт.
Исполнение новейшего сочинения доверили Новосибирскому академическому симфоническому оркестру под управлением маэстро Димитриса Ботиниса - художественного руководителя и главного дирижера оркестра.
Композитор отметил, что замысел симфонии возник в 2024 году во время Транссибирского Арт‑Фестиваля, когда его Второй скрипичный концерт был впервые исполнен тем же оркестром. Впечатление от звучания коллектива стало отправной точкой для создания нового крупного произведения, завершенного всего несколько недель назад. Одночастная симфония длительностью около тридцати минут объединяет романтические традиции с современным музыкальным языком. Контрастные эпизоды, от лирических до драматических, формируют мозаичную структуру, а кульминацией становится раздел с ярко выраженной танцевальной ритмикой и мощным оркестровым нарастанием. Публика встретила премьеру бурными овациями, приветствуя как автора, так и исполнителей.
Заключительный концерт 69-го сезона Новосибирского академического симфонического оркестра включал также два произведения русской классики: Первый фортепианный концерт Сергея Рахманинова и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Солистом в концерте Рахманинова выступил народный артист России Николай Луганский, чье мастерство стало одним из украшений вечера.
Уходящий сезон стал для коллектива особенно насыщенным: аудитории было представлено 12 премьер, среди которых десять новосибирских и две мировые. В репертуар вошли как редко исполняемые произведения, так и масштабные симфонии Малера, Брукнера и других композиторов.
Предстоящий сезон станет юбилейным. Новосибирский академический симфонический оркестр, основанный Арнольдом Кацем, отметит свое 70‑летие. Сразу после открытия сезона коллектив отправится на гастроли в Санкт‑Петербург и Москву. Осенью оркестр выступит в Большом зале Санкт‑Петербургской филармонии, а на следующий день - в московском зале «Зарядье». По словам Димитриса Ботиниса, впереди - насыщенная программа и участие в старейшем музыкальном фестивале страны, фестивале имени С. В. Рахманинова.
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