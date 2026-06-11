Эпичный финал 69-го концертного сезона: в Новосибирской филармонии состоялась мировая премьера Симфонии Кузьмы Бодрова

Заключительный концерт 69-го сезона Новосибирского академического симфонического оркестра включал также два произведения русской классики: Первый фортепианный концерт Сергея Рахманинова и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Солистом в концерте Рахманинова выступил народный артист России Николай Луганский, чье мастерство стало одним из украшений вечера.

Уходящий сезон стал для коллектива особенно насыщенным: аудитории было представлено 12 премьер, среди которых десять новосибирских и две мировые. В репертуар вошли как редко исполняемые произведения, так и масштабные симфонии Малера, Брукнера и других композиторов.