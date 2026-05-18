Вячеслав Стародубцев стал ректором Новосибирской консерватории имени Глинки

Состоялись выборы ректора Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, на которых коллективом выдающегося учебного заведения, отмечающего в 2026 году 70-летний юбилей, единогласно был поддержан заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Стародубцев. В Новосибирской консерватории он работает с 2019 года, а с 2023 года возглавляет вуз в статусе исполняющего обязанности ректора.

За время его руководства консерватория укрепила позиции в профессиональном сообществе, стала участником международных и межрегиональных проектов, расширила партнерские связи с творческими вузами и культурными организациями. Важным результатом стало завершение капитального ремонта Большого концертного зала, реставрация орга́на, обновление материально‑технической базы, благоустройство территории. Активизировались студенческие инициативы, волонтерские и социальные проекты, включая программу «Большая музыка в малые города».