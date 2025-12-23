Судьба поэта в контексте эпохи: премьера мюзикла «Есенин» в Новосибирске

В спектакле переплетены оратория, философская ария, масштабные хоровые сцены и популярная музыка, отсылающая к нашему времени.
19 и 20 декабря в Новосибирском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла Евгения Загота «Есенин». Спектакль посвящен 130-летию со дня рождения поэта.
По задумке авторов, новая постановка – это взгляд не столько на творчество и судьбу поэта, сколько взгляд на эпоху, в которой он жил. Динамичный мюзикл представляет яркую, противоречивую и многогранную жизнь Сергея Есенина. Насыщенный героями спектакль раскрывает различные грани личности молодого поэта, чья жизнь оборвалась так рано и неожиданно. В спектакле представлен Есенин, находящийся в состоянии бесконечных поисков своего творческого пути, ведущий диалог со своим альтер-эго – Черным Человеком, буквально преследующим поэта.
Калейдоскоп стремительно развивающихся событий не только отражает время, но и повествует о сложных взаимоотношениях поэта с матерью и любимыми женщинами, друзьями и коллегами по перу, народом и властью, Родиной и чужбиной. Глубокая, разножанровая музыка передаёт весь масштаб личности главного героя.
В мюзикле переплетены оратория, философская ария, масштабные хоровые сцены с популярной музыкой, отсылающей к нашей эпохе. Монументальные декорации, зрелищная сценография и костюмы, воплощающие дух разных эпох и географических точек планеты, дополняют масштабную постановку.
На премьерный показ спектакля приезжал автор музыки – известный композитор, дирижер, аранжировщик, продюсер, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», трехкратный обладатель премии «Музыкальное сердце театра» Евгений Загот. Он высоко оценил постановку, в которой задействована вся труппа театра: солисты, артисты хора, балета и оркестра.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Новосибирской области
16+
Комментарии (0)