Судьба поэта в контексте эпохи: премьера мюзикла «Есенин» в Новосибирске

19 и 20 декабря в Новосибирском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла Евгения Загота «Есенин». Спектакль посвящен 130-летию со дня рождения поэта.

По задумке авторов, новая постановка – это взгляд не столько на творчество и судьбу поэта, сколько взгляд на эпоху, в которой он жил. Динамичный мюзикл представляет яркую, противоречивую и многогранную жизнь Сергея Есенина. Насыщенный героями спектакль раскрывает различные грани личности молодого поэта, чья жизнь оборвалась так рано и неожиданно. В спектакле представлен Есенин, находящийся в состоянии бесконечных поисков своего творческого пути, ведущий диалог со своим альтер-эго – Черным Человеком, буквально преследующим поэта.