Международный фестиваль Jazzed in Siberia: большой праздник джаза в Новосибирске

ХVII Международный молодежный джазовый фестиваль Jazzed in Siberia проходил в Новосибирске с 27 по 29 ноября 2025. Фестиваль объединил молодежные джазовые коллективы России и зарубежных артистов в различных форматах, предоставляя участникам не только площадку для выступлений, но и возможность учиться у лучших, обмениваться знаниями и опытом с единомышленниками. На сцене выступили лучшие молодежные биг-бэнды России, а также была представлена программа бесплатных мастер-классов от лидеров международной музыкальной индустрии.
Хэдлайнерами фестиваля Jazzed in Siberia стали молодые звезды джаза: певица, музыкальный продюсер, руководитель отдела развития SFJAZZ, выпускница Беркли (США) Виктория Верба и саксофонист, стипендиат Беркли Армир Ли. Среди участников этого года были уже полюбившиеся новосибирской публике оркестр Академии джаза Игоря Бутмана из Москвы, биг-бэнд Детской джазовой школы им. Кима Назаретова, сибирские коллективы – Джаз-оркестр НГТУ-НЭТИ и биг-бэнд Музыкального колледжа им. A. Ф. Мурова. На сцене фестиваля выступили и новые для Новосибирска биг-бэнды из Санкт-Петербургского государственного института культуры и Государственный джазовый оркестр Арцаха из Армении.
Концерты и мастер-классы в рамках фестиваля проходили в Государственном концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской филармонии, концертном зале Центра культуры Новосибирского государственного технического университета, Доме Ученых Академгородка и других знаковых площадках.
