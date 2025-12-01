Международный фестиваль Jazzed in Siberia: большой праздник джаза в Новосибирске

ХVII Международный молодежный джазовый фестиваль Jazzed in Siberia проходил в Новосибирске с 27 по 29 ноября 2025. Фестиваль объединил молодежные джазовые коллективы России и зарубежных артистов в различных форматах, предоставляя участникам не только площадку для выступлений, но и возможность учиться у лучших, обмениваться знаниями и опытом с единомышленниками. На сцене выступили лучшие молодежные биг-бэнды России, а также была представлена программа бесплатных мастер-классов от лидеров международной музыкальной индустрии.