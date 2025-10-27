Да будет джаз! В Новосибирске стартовал SibJazzFest–2025

Публика услышит такой разный джаз — кубинский, новоорлеанский, ямайский, а также переплетение джаза с фанком, регги и латино.
С 24 по 31 октября в Новосибирске проходит международный джазовый фестиваль SibJazzFest–2025. Зрителей ждут встречи с ярчайшими на сегодняшний день представителями мировой джазовой культуры.
Фестивальная программа включает девять концертов: семь концертов в Государственном концертном зале имени А.М. Каца и два концерта в Новосибирской области. Приглашенные коллективы и солисты из разных стран раскроют искусство джаза в самых известных стилях и направлениях.
24 октября открыл фестиваль концерт «Эхо горячих песков». Узбекская группа Jazzirama впервые вышла на сцену Государственного концертного зала имени А.М. Каца вместе с Филармоническим камерным оркестром. В этот вечер инструментальная классика соединилась с этно-фьюжном и свободой джазовой импровизации.
В фестивале также примут участие: джазовый ансамбль New Orleans Dreamers Игоря и Полины Ямпольских (Москва), группа Moreira's Jazz Band (Куба), Анжелик Джексон (Ямайка) и джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» (Новосибирск), Софи Окран и Трио Николая Кольцова (Москва), Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Москва).
