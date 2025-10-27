Да будет джаз! В Новосибирске стартовал SibJazzFest–2025

С 24 по 31 октября в Новосибирске проходит международный джазовый фестиваль SibJazzFest–2025. Зрителей ждут встречи с ярчайшими на сегодняшний день представителями мировой джазовой культуры.

Фестивальная программа включает девять концертов: семь концертов в Государственном концертном зале имени А.М. Каца и два концерта в Новосибирской области. Приглашенные коллективы и солисты из разных стран раскроют искусство джаза в самых известных стилях и направлениях.