Новосибирцев приглашают спеть на вокальном конкурсе «Звезда – 2026»

Канал «ЗВЕЗДА» приступает к организации 11 сезона Международного вокального конкурса «Звезда». К участию в том числе приглашаются исполнители из Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального правительства nso.ru.

«Звезда» – музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители. Сильнейших вокалистов определят голосование телезрителей и мнение известных экспертов в области музыки.

Главная цель проекта «Звезда» – найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны, а также отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

Онлайн-кастинг продлится до 14 июля 2025 года. Более подробная информация о правилах подачи заявок указана на официальном сайте и в официальной группе конкурса в социальной сети Bконтакте.

Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru

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