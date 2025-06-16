В концертном зале Каца открыли Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада»

В видеоприветствии режиссер Никита Михалков поздравил зрителей: «Я очень завидую всем тем, кто будет присутствовать на программах этого фестиваля, потому что они еще раз столкнутся и испытают наслаждение и восторг от того, что услышат музыку этого гениального русского композитора».

Второй концерт «Эдуард Артемьев: новые прочтения. Открытия и премьеры» пройдет 25 июня и представит сразу несколько сочинений, никогда ранее не звучавших в концертах, которые завершил уже сын Эдуарда Артемьева, композитор и продюсер Артемий Артемьев.