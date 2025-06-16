В концертном зале Каца открыли Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада»

Каким был старт «Сибириады» и какие концерты в рамках фестиваля ждут зрителей?
15 июня в Государственном концертном зале им. А.М. Каца стартовал Второй Международный фестиваль «Сибириада», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
В этот вечер для зрителей прозвучала сюита из музыки к фильму «Сибирский цирюльник» режиссёра Никита Михалков и стала новосибирской премьерой. Сюиту исполнили Новосибирская хоровая капелла и Сибирский фестивальный оркестр под управлением Михаила Симоняна.
В видеоприветствии режиссер Никита Михалков поздравил зрителей: «Я очень завидую всем тем, кто будет присутствовать на программах этого фестиваля, потому что они еще раз столкнутся и испытают наслаждение и восторг от того, что услышат музыку этого гениального русского композитора».
Второй концерт «Эдуард Артемьев: новые прочтения. Открытия и премьеры» пройдет 25 июня и представит сразу несколько сочинений, никогда ранее не звучавших в концертах, которые завершил уже сын Эдуарда Артемьева, композитор и продюсер Артемий Артемьев.
В заключительном концерте фестиваля 29 июня будет звучать всеми любимая и известная киномузыка Эдуарда Артемьева из культовых фильмов выдающихся режиссеров: Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова, Николая Лебедева и других.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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