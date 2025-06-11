Фестиваль классической музыки «Кантата» впервые пройдет в Новосибирске

Фестиваль завершится грандиозным гала-концертом под открытым небом.
С 12 по 15 июня пройдет V юбилейный Международный фестиваль классической музыки «Кантата», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Торжественному открытию фестиваля будет предшествовать грандиозный Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия», посвященный Году защитника Отечества и являющийся одним из ключевых мероприятий Дня России.
Торжественное открытие фестиваля состоится 12 июня на сцене Михайловской набережной. Новосибирский академический симфонический оркестр во главе дирижера и художественного руководителя Димитриса Ботиниса и Новосибирская хоровая капелла, главный дирижер и художественный руководитель Народный артист России Игорь Юдин, под управлением дирижера Заслуженного артиста России Рустама Дильмухаметова исполнят музыкальную программу, включающую торжественную увертюру «1812 год» П.И. Чайковского, Увертюру и финальный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки.
В дни фестиваля зрителям будет представлена насыщенная программа на Михайловской набережной: специальные локации, концерты народной музыки, симфонические концерты и детские представления.
Закрытие V Фестиваля «Кантата» состоится 15 июня. Главным событием дня станет грандиозный гала-концерт под открытым небом.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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