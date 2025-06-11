Фестиваль классической музыки «Кантата» впервые пройдет в Новосибирске

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 июня на сцене Михайловской набережной. Новосибирский академический симфонический оркестр во главе дирижера и художественного руководителя Димитриса Ботиниса и Новосибирская хоровая капелла, главный дирижер и художественный руководитель Народный артист России Игорь Юдин, под управлением дирижера Заслуженного артиста России Рустама Дильмухаметова исполнят музыкальную программу, включающую торжественную увертюру «1812 год» П.И. Чайковского, Увертюру и финальный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки.