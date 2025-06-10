Новосибирцев приглашают побороться за победу во Всероссийском конкурсе «Битва хоров»

С 28 июля по 4 августа 2025 года на территории фестиваля «Таврида.АРТ» состоится Всероссийский конкурс «Битва хоров», сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru. Полуфинал, финал и гранд-финал объединят лучшие хоровые коллективы со всей страны.

Организатор мероприятия – Санкт-Петербургская региональная общественная организация развития культуры и искусства «МирАрт» при поддержке фестиваля «Таврида.АРТ».

В этом году к участию в отборе приглашаются не только хоровые ансамбли и коллективы, но и солисты, дуэты и вокальные группы. Победители в номинации соло и дуэтов получат возможность совместного выступления с хоровыми коллективами в рамках конкурсной программы и финального шоу.

Цель конкурса – дать талантливым творческим коллективам платформу для самовыражения и представления своего региона в прямом эфире на популярных интернет-ресурсах, а также ознакомить участников с работой различных музыкальных коллективов из федеральных округов. Участники смогут получить ценную обратную связь от профессионального жюри и наставников. В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площадках фестиваля прозвучат популярные композиции о войне советских, российских и современных композиторов.

Конкурсные номинации включают:

- академические хоровые коллективы и ансамбли;

- народные хоровые коллективы и ансамбли (в том числе этнические);

- эстрадные хоровые коллективы и ансамбли (рок, джаз, поп, рэп, шансон, фьюжн, соул);

- солисты и дуэты (вокальное творчество).

Прием заявок на отборочный этап продлится до 13 июня. Заявки необходимо подавать через официальный сайт конкурса.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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