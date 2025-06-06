В концертном зале имени Каца пройдет Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада»

В ТАСС состоялась пресс-конференция, в рамках которой обсудили предстоящий II Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада». О программе и основных событиях фестиваля рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, художественный руководитель фестиваля Артемий Артемьев, дирижер фестиваля Михаил Симонян и продюсер фестиваля Анастасия Журавлева.

C 15 по 29 июня а в Государственном концертном зале имени А.М. Каца пройдет II Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада». Новосибирск заслуженно стал первым и пока единственным городом, где проводится фестиваль имени этого выдающегося композитора, который здесь родился и вырос. Уже во второй раз город становится музыкальным центром, притягивающим внимание всей страны, где не просто звучит музыка Эдуарда Артемьева, а проходят премьеры сочинений, не исполнявшихся прежде на концертной эстраде.

«Фестиваль «Сибириада» имени Эдуарда Артемьева — это признание великого наследия композитора, родившегося в Новосибирске. Это фестиваль открытий, диалога между поколениями музыкантов, соединения жанров, культур и традиций. Сегодня наш город становится точкой притяжения для поклонников его творчества со всей страны. Мы гордимся тем, что именно здесь проходят премьеры уникальных сочинений Артемьева, ранее никогда не звучавших на концертной сцене. Всё это делает "Сибириаду" не только культурным, но и просветительским событием всероссийского масштаба. Мы уверены, что фестиваль будет расти и развиваться, и Новосибирск по праву сохранит за собой статус центра притяжения для всех, кто ценит глубокую, многогранную, живую музыку Эдуарда Артемьева», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.