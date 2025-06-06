В концертном зале имени Каца пройдет Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада»

В рамках фестиваля запланировано три больших концерта, представляющих разные жанры и разные периоды творчества композитора.
В ТАСС состоялась пресс-конференция, в рамках которой обсудили предстоящий II Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада». О программе и основных событиях фестиваля рассказали министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, художественный руководитель фестиваля Артемий Артемьев, дирижер фестиваля Михаил Симонян и продюсер фестиваля Анастасия Журавлева.
C 15 по 29 июня а в Государственном концертном зале имени А.М. Каца пройдет II Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада». Новосибирск заслуженно стал первым и пока единственным городом, где проводится фестиваль имени этого выдающегося композитора, который здесь родился и вырос. Уже во второй раз город становится музыкальным центром, притягивающим внимание всей страны, где не просто звучит музыка Эдуарда Артемьева, а проходят премьеры сочинений, не исполнявшихся прежде на концертной эстраде.
«Фестиваль «Сибириада» имени Эдуарда Артемьева — это признание великого наследия композитора, родившегося в Новосибирске. Это фестиваль открытий, диалога между поколениями музыкантов, соединения жанров, культур и традиций. Сегодня наш город становится точкой притяжения для поклонников его творчества со всей страны. Мы гордимся тем, что именно здесь проходят премьеры уникальных сочинений Артемьева, ранее никогда не звучавших на концертной сцене. Всё это делает "Сибириаду" не только культурным, но и просветительским событием всероссийского масштаба. Мы уверены, что фестиваль будет расти и развиваться, и Новосибирск по праву сохранит за собой статус центра притяжения для всех, кто ценит глубокую, многогранную, живую музыку Эдуарда Артемьева», — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.
В основную программу фестиваля в этом году входят три масштабных концерта, представляющих разные жанры и разные периоды творчества композитора. В открывающем фестиваль концерте 15 июня прозвучит сюита из музыки к фильму «Сибирский цирюльник» режиссера Никиты Михалкова. На втором концерте 25 июня – «Эдуард Артемьев: новые прочтения. Открытия и премьеры» будут представлены сочинения, никогда не звучавшие в концертах, не опубликованные и частью незавершенные.
В заключительном концерте фестиваля 29 июня будет звучать всеми любимая киномузыка Эдуарда Артемьева из культовых фильмов выдающихся режиссеров: Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова, Николая Лебедева и других.
В рамках фестиваля в центре культуры и отдыха «Победа» будет показана ретроспектива фильмов с музыкой Эдуарда Артемьева, в частности, фильм «Нюрнберг», ставший последней работой автора, а также пройдут творческие встречи с режиссером картины Николаем Лебедевым. Перед кинотеатром будет организована уличная фотовыставка «Жизнь и творческий путь Эдуарда Артемьева». А для молодых композиторов откроется музыкальный интернет-портал «Сибириада».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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