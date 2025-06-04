Новосибирские музыканты покажут свое мастерство в столице на Moscow Jazz Festival

Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана объявил имена победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. Ими стали 100 камерных ансамблей и джазовых оркестров из 30 городов России, которые выступят на площадках самого крупного джазового фестиваля в истории России — Moscow Jazz Festival с 9 по 15 июня 2025 года, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.

Победителями конкурса из Новосибирской области стали: Квартет Евгения Ранга и Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Джаз-оркестр НГТУ. Евгений Ранг — лидер проекта и молодая восходящая джазовая звезда. В Новосибирске, и за его пределами ведет активную творческую деятельность и регулярно играет концерты на всех доступных площадках. Джаз-оркестр НГТУ был образован в 2001 году. В этом году оркестру исполняется 24 года. За это время в оркестре играло и пело более 260 студентов университета. Он дал более 58 концертов, стал лауреатом многих фестивалей и конкурсов. Оркестр неоднократный лауреат и обладатель гран-при различных студенческих фестивалей.