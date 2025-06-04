Новосибирские музыканты покажут свое мастерство в столице на Moscow Jazz Festival

Какие джазовые коллективы из Новосибирской области будут выступать на фестивале?
Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана объявил имена победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. Ими стали 100 камерных ансамблей и джазовых оркестров из 30 городов России, которые выступят на площадках самого крупного джазового фестиваля в истории России — Moscow Jazz Festival с 9 по 15 июня 2025 года, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru.
Победителями конкурса из Новосибирской области стали: Квартет Евгения Ранга и Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Джаз-оркестр НГТУ. Евгений Ранг — лидер проекта и молодая восходящая джазовая звезда. В Новосибирске, и за его пределами ведет активную творческую деятельность и регулярно играет концерты на всех доступных площадках. Джаз-оркестр НГТУ был образован в 2001 году. В этом году оркестру исполняется 24 года. За это время в оркестре играло и пело более 260 студентов университета. Он дал более 58 концертов, стал лауреатом многих фестивалей и конкурсов. Оркестр неоднократный лауреат и обладатель гран-при различных студенческих фестивалей.
С 10 по 14 июня лучшие молодежные коллективы со всей страны выступят на сценах Московского джазового фестиваля, установленных в парках «Зарядье» и «Музеон», на ВДНХ, в музее-заповеднике «Царицыно» и на других площадках, наравне с известными джазовыми музыкантами. Всего на IV Московском джазовом фестивале выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья.
9 июня на Открытии Фестиваля в КЗ им. П.И. Чайковского впервые состоится совместное выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина. На закрытии Moscow Jazz Festival вместе с Московским джазовым оркестром выступит звезда мирового джаза Вероника Свифт.
Основной площадкой фестиваля станет Сад «Эрмитаж», где с 10 по 14 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы, среди них: Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков и Московский джазовый оркестр, Rachel Z & Omar Hakim Trio with Jonathan Toscano (США), Uma2rman, Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, Валерий Сюткин и «Сюткин Бэнд», Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Варвара Визбор, Artemiev, Борис Березовский и Blues Doctors и многие другие.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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