Городской духовой оркестр приготовил для новосибирцев летние концерты

Стартует сезон летних концертов на открытой площадке ДК имени Горького, сообщает официальный сайт города novo-sibirsk.ru. Духовой оркестр возрождает традиции танцевальных встреч на свежем воздухе и приглашает отпраздновать Пушкинский день, День России и просто хорошо провести время.

Серия июньских концертов:

6 июня в 16.00 – концерт «По страницам любимых книг» ко Дню русского языка;

10 июня в 15.00 – программа «Россия – Родина моя!» ко Дню России.

В рамках акции «Возрождение традиций» новосибирцев зовут потанцевать под живую музыку духового оркестра: ретроатмосферу создадут популярные вальсы, фокстроты, танго и мелодии из кинофильмов.

19 июня в 15.00 – программа «В танцевальных ритмах»;

26 июня в 15.00 – программа «Танцуют все!».

Вход на концертную площадку свободный!

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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