Символ новосибирского джаза: Биг-бэнд Владимира Толкачёва отметил 40-летие

Биг-бэнд Владимира Толкачёва был создан в 1985 году из студентов Новосибирской государственной консерватории. С 1994 года джаз-оркестр входит в состав Новосибирской государственной филармонии. За четыре десятилетия оркестр завоевал признание на международной арене, выступив более чем на 30 джазовых фестивалях в Финляндии, Швейцарии, Франции и Германии. Особую страницу в истории коллектива составляют совместные выступления с выдающимися музыкантами мирового уровня, среди которых Эрни Уоттс, Игорь Бутман, Валерий Пономарёв, Георгий Гаранян, Дональд Харрисон и другие.