Символ новосибирского джаза: Биг-бэнд Владимира Толкачёва отметил 40-летие

На своем юбилейном вечере музыканты сыграли мировые хиты из репертуара великих джазменов и рок-н-ролльщиков.
Одному из ведущих джазовых коллективов Новосибирской филармонии Биг-бэнду Владимира Толкачёва исполнилось 40 лет. В Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоялся праздник в честь Биг-бэнда.
В свой юбилейный вечер артисты оркестра вместе с художественным руководителем и дирижёром, заслуженным артистом России Владимиром Толкачёвым представили мировые хиты из репертуара великих джазменов и рок-н-ролльщиков. Музыканты исполнили знаковые композиции Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, Билли Стрейхорна, Гленна Миллера, Луи Примы, Боба Берга, Фила Вудса, Хораса Сильвера, Нила Хефти, Джона Леннона и Пола Маккартни.
Биг-бэнд Владимира Толкачёва был создан в 1985 году из студентов Новосибирской государственной консерватории. С 1994 года джаз-оркестр входит в состав Новосибирской государственной филармонии. За четыре десятилетия оркестр завоевал признание на международной арене, выступив более чем на 30 джазовых фестивалях в Финляндии, Швейцарии, Франции и Германии. Особую страницу в истории коллектива составляют совместные выступления с выдающимися музыкантами мирового уровня, среди которых Эрни Уоттс, Игорь Бутман, Валерий Пономарёв, Георгий Гаранян, Дональд Харрисон и другие.
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