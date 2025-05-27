Больших и маленьких новосибирцев приглашают на концерт «Мир детства»

В пятницу, 30 мая, даже взрослые смогут оказаться в «Мире детства» – на концерте Новосибирского городского духового оркестра. Начало – в 15.00 на уличной площадке перед Домом культуры Горького на улице Богдана Хмельницкого. О предстоящем концерте сообщает официальный сайт города Новосибирска novo-sibirsk.ru.

Оркестранты приглашают в «увлекательное путешествие в мир музыки» и обещают исполнить веселые и задорные мелодии, знакомые с детства песни и яркие музыкальные композиции. Маленькие новосибирцы и их родители услышат живое исполнение духовых музыкальных инструментов и солистов оркестра.

Сообщение официального сайта города Новосибирска novo-sibirsk.ru

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