Пусть будет музыка: в Новосибирске состоится фестиваль имени Эдуарда Артемьева

Второй Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» пройдет с 15 по 29 июня в Концертном зале имени Каца, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Эдуард Артемьев – классик современной российской музыки. Большинству слушателей он известен как создатель культовых саундтреков к знаменитым кинолентам. Музыка Эдуарда Артемьева звучит более чем в 200 фильмах, в числе которых «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие.

В рамках фестиваля в родном для композитора Новосибирске состоятся три концерта.

15 июня впервые в Новосибирске прозвучит Сюита из музыки к кинофильму «Сибирский цирюльник» Эдуарда Артемьева. Ее исполнят Новосибирская хоровая капелла и Сибирский фестивальный оркестр под управлением Михаила Симоняна. Солистка – Екатерина Артемьева.

25 июня слушателей ждут лучшие образцы музыки Эдуарда Артемьева. Произведения исполнят Новосибирская хоровая капелла и Сибирский фестивальный оркестр под управлением Тимофея Гольберга. Солисты - Екатерина Артемьева, Андрей Лефлер, Дмитрий Никаноров, Герман Уколов.

29 июня фестиваль закроет концерт, посвященный музыке к кино. Любимые мелодии из известных кинокартин исполнят Новосибирская хоровая капелла и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Сесара Альвареса. Солисты – Екатерина Артемьева, Андрей Лефлер.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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