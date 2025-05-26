Пусть будет музыка: в Новосибирске состоится фестиваль имени Эдуарда Артемьева

Эдуард Артемьев — выдающийся композитор, один из пионеров электронной музыки, автор саундтреков к классике отечественного кинематографа.
Второй Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» пройдет с 15 по 29 июня в Концертном зале имени Каца, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.
Эдуард Артемьев – классик современной российской музыки. Большинству слушателей он известен как создатель культовых саундтреков к знаменитым кинолентам. Музыка Эдуарда Артемьева звучит более чем в 200 фильмах, в числе которых «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие.
В рамках фестиваля в родном для композитора Новосибирске состоятся три концерта.
15 июня впервые в Новосибирске прозвучит Сюита из музыки к кинофильму «Сибирский цирюльник» Эдуарда Артемьева. Ее исполнят Новосибирская хоровая капелла и Сибирский фестивальный оркестр под управлением Михаила Симоняна. Солистка – Екатерина Артемьева.
25 июня слушателей ждут лучшие образцы музыки Эдуарда Артемьева. Произведения исполнят Новосибирская хоровая капелла и Сибирский фестивальный оркестр под управлением Тимофея Гольберга. Солисты - Екатерина Артемьева, Андрей Лефлер, Дмитрий Никаноров, Герман Уколов.
29 июня фестиваль закроет концерт, посвященный музыке к кино. Любимые мелодии из известных кинокартин исполнят Новосибирская хоровая капелла и Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Сесара Альвареса. Солисты – Екатерина Артемьева, Андрей Лефлер.
Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru
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