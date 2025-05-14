В Петербурге состоялись гастроли симфонического оркестра Новосибирской филармонии

Ключевым мероприятием гастролей стал концерт с исполнением одного из самых знаковых в истории нашей страны произведений – Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. 10 мая в Большом зале Петербургской филармонии легендарное сочинение впервые прозвучало в исполнении большого сводного оркестра. Он объединил музыкантов Новосибирского академического симфонического оркестра и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Димитриса Ботиниса, возглавляющего оба оркестра.

Фото: Стас Левшин