В Петербурге состоялись гастроли симфонического оркестра Новосибирской филармонии

Одним из главных событий гастролей стал концерт с исполнением Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.
Музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии вернулись с гастролей из Санкт-Петербурга. В рамках гастролей состоялась обширная программа совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы.
Масштабный проект «Мост через время: Ленинград – Новосибирск» стал важной вехой в истории сохранения памяти и укрепления сотрудничества Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича и Новосибирской государственной филармонии – двух крупнейших концертных организаций России, неразрывно связанных общей историей.
Ключевым мероприятием гастролей стал концерт с исполнением одного из самых знаковых в истории нашей страны произведений – Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. 10 мая в Большом зале Петербургской филармонии легендарное сочинение впервые прозвучало в исполнении большого сводного оркестра. Он объединил музыкантов Новосибирского академического симфонического оркестра и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Димитриса Ботиниса, возглавляющего оба оркестра.
Фото: Стас Левшин
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