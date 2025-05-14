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В Петербурге состоялись гастроли симфонического оркестра Новосибирской филармонии

Одним из главных событий гастролей стал концерт с исполнением Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича.

Музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии вернулись с гастролей из Санкт-Петербурга. В рамках гастролей состоялась обширная программа совместных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы.

Масштабный проект «Мост через время: Ленинград – Новосибирск» стал важной вехой в истории сохранения памяти и укрепления сотрудничества Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича и Новосибирской государственной филармонии – двух крупнейших концертных организаций России, неразрывно связанных общей историей. 

Ключевым мероприятием гастролей стал концерт с исполнением одного из самых знаковых в истории нашей страны произведений – Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. 10 мая в Большом зале Петербургской филармонии легендарное сочинение впервые прозвучало в исполнении большого сводного оркестра. Он объединил музыкантов Новосибирского академического симфонического оркестра и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Димитриса Ботиниса, возглавляющего оба оркестра. 

Фото: Стас Левшин

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