Детский духовой оркестр из Новосибирска претендует на победу в фестивале-конкурсе «Кубок Сталинграда»

Новосибирские музыканты попали в десятку лучших среди 53 духовых оркестров России и Беларуси.
Детский духовой оркестр Akadem Brass детской музыкальной школы №10 представит Новосибирск на Всероссийском фестивале-конкурсе духовых оркестров «Кубок Сталинграда», который будет проходить с 1 по 4 мая в Волгограде. Об этом пишет сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Оркестр прошел серьезный отбор и вошел в десятку лучших среди 53 духовых оркестров России и Беларуси.
Руководитель оркестра Дмитрий Слатвинский десять лет назад взялся за возрождение угасающих оркестровых традиций школы и создал достойный, конкурентоспособный учебный коллектив. Оркестр получил звание образцового, активно концертирует, участвует в Сибирских духовых форумах, неоднократно становился лауреатом конкурсных мероприятий, является пятикратным обладателем гран-при конкурсов различного уровня и статуса.
Духовое искусство настолько увлекло воспитанников, что многие из них выбирают путь профессиональных музыкантов, продолжая обучение в средних и высших специальных учебных заведениях. Дмитрий Слатвинский, большой энтузиаст своего дела, сумел увлечь духовой культурой не только детей, но и их родителей. Вместо бесцельного ожидания своих занимающихся детей он предложил им взять в руки инструменты и музицировать вместе с детьми. Поддерживают юных и взрослых исполнителей и педагоги, играющие в оркестре, и даже дворник школы, освоивший несколько инструментов.
Выступления участников на Всероссийском фестивале-конкурсе «Кубок Сталинграда» будет оценивать жюри в составе известных дирижеров и деятелей искусств России.
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