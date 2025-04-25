Детский духовой оркестр из Новосибирска претендует на победу в фестивале-конкурсе «Кубок Сталинграда»

Детский духовой оркестр Akadem Brass детской музыкальной школы №10 представит Новосибирск на Всероссийском фестивале-конкурсе духовых оркестров «Кубок Сталинграда», который будет проходить с 1 по 4 мая в Волгограде. Об этом пишет сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru. Оркестр прошел серьезный отбор и вошел в десятку лучших среди 53 духовых оркестров России и Беларуси.

Руководитель оркестра Дмитрий Слатвинский десять лет назад взялся за возрождение угасающих оркестровых традиций школы и создал достойный, конкурентоспособный учебный коллектив. Оркестр получил звание образцового, активно концертирует, участвует в Сибирских духовых форумах, неоднократно становился лауреатом конкурсных мероприятий, является пятикратным обладателем гран-при конкурсов различного уровня и статуса.