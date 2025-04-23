Новосибирская филармония и Санкт-Петербургская филармонии имени Шостаковича запланировали совместный гастрольный проект

В ТАСС прошла пресс-конференция, в рамках которой обсудили сотрудничество двух крупнейших концертных организаций России – Новосибирской государственной филармонии и Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

О масштабных гастрольных проектах, запланированных в мае и июне, рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра Димитрис Ботинис. По видеосвязи из Санкт-Петербурга присоединились заместитель директора Петербургской филармонии по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала филармонии Евгений Петровский и заместитель директора Петербургской филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор.

С 7 по 11 мая состоятся гастроли музыкантов Новосибирского академического симфонического оркестра в Санкт-Петербург. В рамках гастролей запланировано несколько совместных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы: возложение цветов к Вечному огню, открытие в Большом зале Петербургской филармонии выставки, отражающей историю эвакуации культурных учреждений из Ленинграда в Новосибирск.