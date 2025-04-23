Новосибирская филармония и Санкт-Петербургская филармонии имени Шостаковича запланировали совместный гастрольный проект

В мае музыканты Новосибирского симфонического оркестра дадут серию концертов в Петербурге.
В ТАСС прошла пресс-конференция, в рамках которой обсудили сотрудничество двух крупнейших концертных организаций России – Новосибирской государственной филармонии и Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
О масштабных гастрольных проектах, запланированных в мае и июне, рассказали заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, генеральный директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра Димитрис Ботинис. По видеосвязи из Санкт-Петербурга присоединились заместитель директора Петербургской филармонии по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала филармонии Евгений Петровский и заместитель директора Петербургской филармонии по просветительской деятельности и внешним коммуникациям Юлия Кантор.
С 7 по 11 мая состоятся гастроли музыкантов Новосибирского академического симфонического оркестра в Санкт-Петербург. В рамках гастролей запланировано несколько совместных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы: возложение цветов к Вечному огню, открытие в Большом зале Петербургской филармонии выставки, отражающей историю эвакуации культурных учреждений из Ленинграда в Новосибирск.
Ключевым мероприятием станет концерт 10 мая, в ходе которого прозвучит одно из самых знаковых произведений в истории нашей страны – Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. В Большом зале Петербургской филармонии она прозвучит в исполнении сводного оркестра, в состав которого войдут музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра и Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии. За пультом сводного оркестра – Димитрис Ботинис, дирижер, возглавляющий оба оркестра.
Ответный визит представителей из Санкт-Петербурга в Новосибирск состоится в июне. Среди запланированных мероприятий – исполнение сводным оркестром Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича 22 июня. Также состоится открытие выставки, подготовленной Петербургской филармонией, на основе материалов из собственных архивов. Выставка расскажет о культурных связях, зародившихся в годы Великой Отечественной войны.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
Фото: Сергей Кунгурцев, ТАСС
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