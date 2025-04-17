В пяти сибирских городах пройдет фестиваль «Музыка объединяет»

Открыт прием заявок на шестой фестиваль академической музыки «Музыка объединяет». Его миссия — объединить студентов, молодых специалистов и жителей города, играющих на музыкальных инструментах и поющих в хоровых коллективах, с профессиональными музыкантами для общения, совместного музицирования и создания уникальных концертных программ.

Основные программы фестиваля в городах пройдут в октябре 2025 года. Большой гала-концерт, который соберет в Новосибирске сотню участников из других городов, запланирован на ноябрь.

Заявки также принимаются от волонтеров и представителей креативных индустрий в образовательную программу для создания арт-проектов вокруг фестиваля «Музыка объединяет».

В 2025 году фестиваль «Музыка объединяет» впервые пройдет в 5 городах Сибири: Новосибирске, Красноярске, Омске, Томске и Горно-Алтайске.

Руководитель проекта — Антон Ниязов

Прием заявок продлится до 31 мая на сайте фестиваля.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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