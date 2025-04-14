Грандиозный праздник музыки: в Новосибирске завершился Транссибирский Арт-Фестиваль

Масштабной программой «До новых встреч!» завершился 12 апреля ХІІ Транссибирский Арт-Фестиваль на сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца.

Народный артист России, основатель и художественный руководитель фестиваля Вадим Репин поблагодарил всех, кто помог в проведении Фестиваля: губернатора и правительство Новосибирской области, коллектив новосибирской филармонии, музыкантов – новосибирских и приглашённых из других городов и стран, слушателей, которые тепло встречали исполнителей на каждом концерте, проходящем в рамках Арт-Фестиваля. «Зал всегда был заполнен до отказа. И это лучший комплимент», – сказал Вадим Репин.

Он напомнил, что одной из добрых традиций Фестиваля стало ежегодное премьерное исполнение сочинений композиторов-современников. В этот вечер слушателям представили сразу две премьеры – мировую и новосибирскую.