Грандиозный праздник музыки: в Новосибирске завершился Транссибирский Арт-Фестиваль

«Зал всегда был заполнен до отказа. И это лучший комплимент», — сказал на концерте-закрытии основатель и художественный руководитель Арт-Фестиваля, всемирно известный скрипач Вадим Репин.
Масштабной программой «До новых встреч!» завершился 12 апреля ХІІ Транссибирский Арт-Фестиваль на сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца.
Народный артист России, основатель и художественный руководитель фестиваля Вадим Репин поблагодарил всех, кто помог в проведении Фестиваля: губернатора и правительство Новосибирской области, коллектив новосибирской филармонии, музыкантов – новосибирских и приглашённых из других городов и стран, слушателей, которые тепло встречали исполнителей на каждом концерте, проходящем в рамках Арт-Фестиваля. «Зал всегда был заполнен до отказа. И это лучший комплимент», – сказал Вадим Репин.
Он напомнил, что одной из добрых традиций Фестиваля стало ежегодное премьерное исполнение сочинений композиторов-современников. В этот вечер слушателям представили сразу две премьеры – мировую и новосибирскую.
Вадим Репин вместе с неизменным партнёром – Новосибирским академическим симфоническим оркестром – под управлением дирижёра Алессандро Кадарио – исполнили Концерт №2 для скрипки с оркестром профессора Анатолия Королева (мировая премьера) и Берлинский концерт для скрипки с оркестром румынско-французского композитора Владимира Косма, автора музыки ко многим кинофильмам. Созданный как саундтрек к фильму, «Concerto de Berlin» был переработан автором в полноценный скрипичный концерт специально для Вадима Репина.
Напомним, что фестиваль проходил с 19 марта, всего в Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоялись 20 оригинальных концертных программ. Также мероприятия XII музыкального форума проходили в Красноярске, Самаре, Тольятти, Москве и городах Новосибирской области и Красноярского края.
Важнейшее направление – работа с начинающими и молодыми музыкантами. Почти с самого рождения форума огромное внимание уделялось общению с детьми и молодёжью, передаче уникального опыта и мастерства. Так родился проект «Просто общайся со звездой», в рамках которого артисты Фестиваля дают мастер-классы: девятый выпуск проекта стартовал в этом году в Новосибирске вместе с Фестивалем. И особенно тепло в один из дней Фестиваля был встречен слушателями уникальный концерт «Звезды нового поколения», в котором, наряду с Филармоническим камерным оркестром Новосибирска, принимали участие молодые музыканты, прошедшие мастер-курсы в рамках Молодёжной программы ТСАФ и Онлайн-Академии Фонда Вадима Репина, работающих не только во время Фестиваля, но и в течение всего года в Москве.
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