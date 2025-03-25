От Шопена до «Катюши» в джазовой обработке: кубинские музыканты дали серию концертов в Новосибирской области

XII Транссибирский Арт-Фестиваль ежегодно приглашает выдающихся солистов и коллективов со всего мира. В этом году по приглашению Фестиваля регион впервые посетил колоритный кубинский джазовый квартет HabanaCuba Jazz. С 20 по 23 марта квартет выступил на пяти разных концертных площадках Новосибирской области.

Музыканты представили сибирякам программу, в которой неповторимый музыкальный мир кубинских ритмов соединяется с изысканностью классического джаза. Концерты вел руководитель ансамбля HabanaCuba Jazz, пианист и композитор Эмилио Моралес, сопровождая каждую композицию историей.