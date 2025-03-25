От Шопена до «Катюши» в джазовой обработке: кубинские музыканты дали серию концертов в Новосибирской области

Квартет HabanaCuba Jazz стал одним из самых колоритных участников Транссибирского Арт-Фестиваля.
XII Транссибирский Арт-Фестиваль ежегодно приглашает выдающихся солистов и коллективов со всего мира. В этом году по приглашению Фестиваля регион впервые посетил колоритный кубинский джазовый квартет HabanaCuba Jazz. С 20 по 23 марта квартет выступил на пяти разных концертных площадках Новосибирской области.
Музыканты представили сибирякам программу, в которой неповторимый музыкальный мир кубинских ритмов соединяется с изысканностью классического джаза. Концерты вел руководитель ансамбля HabanaCuba Jazz, пианист и композитор Эмилио Моралес, сопровождая каждую композицию историей.
Новосибирскую публику покорило мастерство исполнения мирового уровня и разнообразный репертуар – от Шопена и «золотых» джазовых стандартов до «Подмосковных вечеров» и «Катюши» в джазовой обработке. Фортепиано, контрабас, ударные и сразу несколько традиционных латиноамериканских инструментов зарядили сибиряков энергией солнечной Кубы.
В последний день перед отъездом артисты провели мастер-класс в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова. В ходе беседы с будущими музыкантами, Эмилио Моралес, обладатель высшей награды кубинской звукозаписи в категории «Вокально-инструментальная музыка» Cubadisco», а также Ордена за заслуги в культуре и Медалью за 40-летие фестиваля Jazz Plaza, отметил, что его педагог был русский. Именно педагог открыл для него великую русскую культуру и русскую классику, которая лежит в основе джазовой импровизации. Гастроли коллектива HabanaCuba Jazz по региону стали настоящим культурным обменом.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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