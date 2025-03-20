В концертном зале имени Каца торжественно открыли XII Транссибирский Арт-Фестиваль

По традиции в открытии Фестиваля принял участие его основатель и художественный руководитель, всемирно известный скрипач Вадим Репин.
19 марта на сцене Государственного зала имени А. М. Каца прошли открытие и первый концерт XII Транссибирского Арт-Фестиваля, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Губернатор Андрей Травников поздравил всех с началом Фестиваля: «Казалось бы, очередной год стремительно пролетел, он был для Новосибирской филармонии очень насыщенным, но открытия очередного Транссибирского фестиваля мы всегда ждём с нетерпением, потому что уверены, что в очередной раз будем удивлены и восхищены. Нас ждут новые открытия, иногда совершенно неожиданные, потому что Вадим Викторович Репин со своей командой вкладывает всю душу в это детище, которое мы так любим, никогда не повторяется и отрабатывает по полной программе. Вадим Викторович, вам и всей команде организаторов Фестиваля – большое спасибо за любовь и уважение к сибирской родине, за те подарки, которые каждый год новосибирская публика получает», – подчеркнул глава региона.
По традиции в открытии Фестиваля принял участие его основатель и художественный руководитель, всемирно известный скрипач Вадим Репин. Неизменным участником Фестиваля является и Новосибирский академический симфонический оркестр.
На концерте-открытии прозвучали: увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Небесное видение» (премьера в Новосибирске) Ли Шаошеня, большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром Джованни Боттезини, симфонические поэмы «Фонтаны Рима» и «Пинии Рима» Респиги Отторпини.
За пульт Новосибирского академического симфонического оркестра, неизменного участника Фестиваля, в этот вечер встал музыкальный руководитель и главный дирижер Шэньчжэньского симфонического оркестра, обладатель Первого приза на Международном конкурсе дирижёров имени Сэра Георга Шолти во Франкфурте – Дае Линь.
12-й в истории Транссибирский Арт-фестиваль будет проходить до 12 апреля 2025 года. Также в рамках проекта «Просто общайся со звездой», артисты Фестиваля проведут мастер-классы для молодежи.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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