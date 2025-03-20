В концертном зале имени Каца торжественно открыли XII Транссибирский Арт-Фестиваль

За пульт Новосибирского академического симфонического оркестра, неизменного участника Фестиваля, в этот вечер встал музыкальный руководитель и главный дирижер Шэньчжэньского симфонического оркестра, обладатель Первого приза на Международном конкурсе дирижёров имени Сэра Георга Шолти во Франкфурте – Дае Линь.

12-й в истории Транссибирский Арт-фестиваль будет проходить до 12 апреля 2025 года. Также в рамках проекта «Просто общайся со звездой», артисты Фестиваля проведут мастер-классы для молодежи.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru

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