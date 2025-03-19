Сибирский оперный фестиваль завершился эпичным концертом в НОВАТе

Фестиваль проходил в течение двух месяцев, в заключительный вечер прозвучали легендарные оперные сочинения русских и зарубежных композиторов.
18 марта Сибирский оперный фестиваль завершился грандиозным гала-концертом с участием звезд мировой оперы в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.
Глава региона Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области должен был появиться такой фестиваль: «За последние годы опера стала очень любима в нашем регионе. В стенах нашего театра оперы не меньше, чем балета. Мне посчастливилось побывать на нескольких концертах в консерватории, в новом зале, где студенты продемонстрировали прекрасное исполнение замечательных партий из различных опер. Есть у фестиваля особенная составляющая, кроме драгоценных подарков для зрителей, для широкой публики – это образовательная часть. Я специально посмотрел запись некоторых видеолекций, которые проходили в нашей консерватории, и просто порадовался за молодых исполнителей – причём, приезжали ребята из других городов специально на Оперный фестиваль Василисы Бержанской в Новосибирске».
Мероприятия фестиваля проходили в течение двух месяцев, с 11 января 2025 года. Проект фестиваля Василисы Бержанской реализован при поддержке правительства Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова.
Программа заключительного вечера вобрала в себя лучшие оперные сочинения русских и зарубежных композиторов. В концерте прозвучали арии, дуэты, песни, увертюры, куплеты и полонезы из опер Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Россини, Моцарта, Пуччини, Бизе, Тома, Доницетти, Верди, Гуно и других мастеров.
В концертах фестиваля приняли участие ведущие мастера оперного искусства, над программами работали лучшие постановочные команды страны. Среди звёзд фестиваля – тенор с мировым именем, Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, французский маэстро Жюльен Салемкур – яркий представитель европейской школы дирижирования.
Вместе с блистательной Василисой Бержанской, художественным руководителем фестиваля, в сопровождении Симфонического оркестра Новосибирского государственного академического театра оперы и балета под управлением дирижёра Пьетро Маццетти на закрытии выступили: заслуженный артист России, обладатель премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, тенор из Италии Витторио Григоло, ведущая солистка театра «Астана Опера» Салтанат Ахметова (Казахстан) и Народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов.
Художественный руководитель фестиваля – руководитель Сибирского фестивального оркестра Михаил Симонян.
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Фестиваль организован Новосибирской государственной филармонией при поддержке правительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области.
Официальное сообщение пресс-службы сайта регионального минкульта mk.nso.ru
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