Сибирский оперный фестиваль завершился эпичным концертом в НОВАТе

Мероприятия фестиваля проходили в течение двух месяцев, с 11 января 2025 года. Проект фестиваля Василисы Бержанской реализован при поддержке правительства Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова.

Программа заключительного вечера вобрала в себя лучшие оперные сочинения русских и зарубежных композиторов. В концерте прозвучали арии, дуэты, песни, увертюры, куплеты и полонезы из опер Римского-Корсакова, Рахманинова, Чайковского, Россини, Моцарта, Пуччини, Бизе, Тома, Доницетти, Верди, Гуно и других мастеров.