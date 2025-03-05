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Композитор из Новосибирска Александр Зацепин получил звание Героя Труда

Совсем скоро, 10 марта, Александр Сергеевич отметит свое 99-летие.

мэрия Новосибирска

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ композитору Александру Зацепину — соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зацепину Александру Сергеевичу - композитору, председателю экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства "Екатерининский", город Москва», — сказано в документе.

Легендарный маэстро является автором музыки более чем к 100 фильмам: среди них «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Не может быть!» и других фильмов Гайдая, а также мультфильмов «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты» и многие другие культовые киноленты.

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