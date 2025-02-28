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Музыканты Новосибирской филармонии стали участниками фестиваля Les Classiques de Villars в Швейцарии

Filarmonica-квартет – один из ведущих камерных коллективов России с почти 35-летней историей.

mk.nso.ru

Один из ключевых коллективов Новосибирской филармонии Filarmonica-квартет стал почетным участником швейцарского музыкального фестиваля Les Classiques de Villars. Музыканты стали частью международного фестиваля в третий раз.

В год 185-летия со дня рождения Петра Чайковского в Швейцарии прозвучали произведения великого русского композитора, а также сочинения Баха, Дебюсси, The Beatles и рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в исполнении музыкантов из Сибири.

Filarmonica-квартет дал сольный концерт, выступил в составе квинтета с арфой, а также принял участие в заключительном Гала-концерте фестиваля. Кроме того, вместе с певицей Мартой Александр артисты дали дневной благотворительный концерт для детей.

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