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Премьерный концерт «Барокко 2.0» состоялся в рамках Сибирского оперного фестиваля

Программа «Барокко 2.0» по-новому раскрыла оперу: изысканность барочной музыки соприкасается с произведениями современных российских и советских композиторов.

mk.nso.ru

26 февраля в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в рамках Международного Сибирского оперного фестиваля прошел премьерный концерт «Барокко 2.0». На сцене выступила талантливая Василиса Бержанская вместе с оркестром старинной музыки Pratum Integrum (Москва).

mk.nso.ru
mk.nso.ru

Программа «Барокко 2.0» по-новому раскрыла жанр оперной музыки – изысканность барокко соприкасается с произведениями современных российских и советских композиторов: это и Алексендр Зацепин, и Микаэл Таривердиев, и Геннадий Гладков, и другие признанные авторы. Все аранжировки были созданы специально для этого проекта, их автором является Светлана Ефимова. 

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