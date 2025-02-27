Премьерный концерт «Барокко 2.0» состоялся в рамках Сибирского оперного фестиваля

Программа «Барокко 2.0» по-новому раскрыла жанр оперной музыки – изысканность барокко соприкасается с произведениями современных российских и советских композиторов: это и Алексендр Зацепин, и Микаэл Таривердиев, и Геннадий Гладков, и другие признанные авторы. Все аранжировки были созданы специально для этого проекта, их автором является Светлана Ефимова.