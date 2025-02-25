В рамках Сибирского оперного фестиваля открылась Вокальная школа

Лучший из вокалистов сможет выступить 18 марта на заключительном гала-концерте Сибирского оперного фестиваля на Большой сцене НОВАТа.
В Новосибирской области стартовала образовательная программа вокальной школы в рамках Сибирского оперного фестиваля, сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. Художественным руководителем программы выступает Василиса Бержанская – солистка ведущих оперных театров мира, лауреат Всероссийских и международных оперных премий.
Образовательная программа включает в себя мастер-классы с ведущими специалистами оперного искусства, коучами-концертмейстерами, режиссерами, фонетистами, психологами. В числе педагогов программы такие известные имена как: профессор кафедры сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Армянской ССР Рузанна Лисициан, художественный руководитель Молодежной оперной Программы Большого театра России, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Дмитрий Вдовин и другие педагоги.
Торжественное открытие образовательной программы состоялось в большом концертном зале Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.
На открытии школы состоялось прослушивание активных участников мастер-классов, с которыми в этот день работали Василиса Бержанская, и.о. ректора Новосибирской государственной консерватории, главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев и коуч-концертмейстер, концертмейстер миланского театра Ла Скала Мзия Бахтуридзе.
Помимо вокальных занятий участников ждут открытые лекции, посвящённые психологической подготовке артистов, вокальной фонетике и драматическому искусству. Занятия проходят в аудиториях и залах Новосибирской государственной консерватории, Новосибирской государственной филармонии и Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.
Образовательная программа завершится 1 марта отчётным концертом участников мастер-классов, который пройдёт в Большом зале Новосибирской государственной консерватории. Лучший из вокалистов сможет выступить 18 марта на заключительном гала-концерте Сибирского оперного фестиваля на Большой сцене НОВАТа.
Сибирский оперный фестиваль проходит в Новосибирской области с 11 января по 18 марта при поддержке правительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области.
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