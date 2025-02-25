В рамках Сибирского оперного фестиваля открылась Вокальная школа

На открытии школы состоялось прослушивание активных участников мастер-классов, с которыми в этот день работали Василиса Бержанская, и.о. ректора Новосибирской государственной консерватории, главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев и коуч-концертмейстер, концертмейстер миланского театра Ла Скала Мзия Бахтуридзе.

Помимо вокальных занятий участников ждут открытые лекции, посвящённые психологической подготовке артистов, вокальной фонетике и драматическому искусству. Занятия проходят в аудиториях и залах Новосибирской государственной консерватории, Новосибирской государственной филармонии и Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова.

Образовательная программа завершится 1 марта отчётным концертом участников мастер-классов, который пройдёт в Большом зале Новосибирской государственной консерватории. Лучший из вокалистов сможет выступить 18 марта на заключительном гала-концерте Сибирского оперного фестиваля на Большой сцене НОВАТа.

Сибирский оперный фестиваль проходит в Новосибирской области с 11 января по 18 марта при поддержке правительства Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области.

12+