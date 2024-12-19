«Саксофон-драйв» и «Теория аффектов»: музыкальный «Белый фестиваль» завершился в Новосибирске

Масштабный международный фестиваль в Новосибирской филармонии стал ярким культурным событием региона и собрал на своих площадках лучших исполнителей современной музыки из Москвы, Санкт-Петербурга, Монголии, Китая и Японии.

На закрытии фестиваля у нас впервые выступил прославленный петербургский Камерный оркестр «Дивертисмент» под управлением Ильи Иоффа. Виртуозные музыканты представили оригинальную программу «(Не)танго и (не)барокко». Новосибирские зрители одними из первых познакомились с произведением современного автора Светланы Лавровой «Теория аффектов», исполненного в присутствии автора.

В рамках фестивальной программы состоялось 11 концертов, два из которых прошли в Краснообске и Бердске. Концерты и мастер-классы фестиваля посетили почти 7 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции шести концертных программ собрали более 14 тысяч зрителей – рекордное количество просмотров за всю историю проведения «Белого фестиваля».