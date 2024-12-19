«Саксофон-драйв» и «Теория аффектов»: музыкальный «Белый фестиваль» завершился в Новосибирске

Финальным аккордом фестиваля стала программа «(Не)танго и (не)барокко» в исполнении петербургского Камерного оркестра «Дивертисмент» под управлением Ильи Иоффа.
Масштабный международный фестиваль в Новосибирской филармонии стал ярким культурным событием региона и собрал на своих площадках лучших исполнителей современной музыки из Москвы, Санкт-Петербурга, Монголии, Китая и Японии.
На закрытии фестиваля у нас впервые выступил прославленный петербургский Камерный оркестр «Дивертисмент» под управлением Ильи Иоффа. Виртуозные музыканты представили оригинальную программу «(Не)танго и (не)барокко». Новосибирские зрители одними из первых познакомились с произведением современного автора Светланы Лавровой «Теория аффектов», исполненного в присутствии автора.
В рамках фестивальной программы состоялось 11 концертов, два из которых прошли в Краснообске и Бердске. Концерты и мастер-классы фестиваля посетили почти 7 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции шести концертных программ собрали более 14 тысяч зрителей – рекордное количество просмотров за всю историю проведения «Белого фестиваля».
На протяжении всего международного фестиваля перед зрителями выступали известные музыканты и коллективы. На «Белом открытии» фестиваля выступил легендарный пианист Борис Березовский вместе с Филармоническим камерным оркестром под управлением главного дирижёра Арсентия Ткаченко. Российский квартет саксофонистов из Москвы подарил целый спектр незабываемых эмоций от программы «Саксофон-драйв». Одним из самых ярких событий фестиваля стал тандем Квартета моринхуристов «Челугэн» Государственной филармонии Монголии и Филармонического камерного оркестра под управлением Арсентия Ткаченко. Мужской хор «Русский формат» из Москвы исполнил произведения духовной музыки и хоровые обработки популярных русских песен, а японская пианистка Томона Миядзаки подарила публике волшебную музыку современных японских и русских композиторов. Космическая музыка композитора Владимира Мартынова в электроакустическом перформансе с оттенками минимализма, дарк-эмбиента, минимал-джаза и группа INDEX III собрали поклонников минимализма и авангарда.
Среди других ярких событий – мировая премьера авторского проекта «Цветные картины черно-белых клавиш». Артисты LRK Trio, дирижер Душан Вилич и медиахудожник Алексей Чой объединились, чтобы создать музыкально-художественную программу, посвященную 150-летию со дня рождения Николая Рериха. Смелым и захватывающим экспериментом фестиваля стал концерт молодёжной группы из Китая KyoYoko: смесь пост-панка, индустриального рока и фри-джаза покорила любителей современных направлений в музыке.
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