Все грани музыки: в Новосибирске стартовал «Белый фестиваль»

В этот раз фестиваль станет еще более масштабным и разножанровым – в него войдут 11 концертов известных представителей современной музыкальной культуры из России, Японии, Китая, Монголии.

Мероприятия «Белого фестиваля» пройдут на нескольких площадках: в Государственном концертном зале им. А.М. Каца, Камерном зале Филармонии, Доме ученых поселка Краснообск и Дворце культуры «Родина» Бердска.