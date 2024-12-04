Все грани музыки: в Новосибирске стартовал «Белый фестиваль»

На первом концерте фестиваля выступил легендарный пианист Борис Березовский.
3 декабря в Государственном концертном зале имени А.М. Каца состоялось открытие «Белого фестиваль», сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru. . Легенда фортепианного искусства, один из самых востребованных пианистов мира Борис Березовский выступил вместе с флагманским коллективом Белого фестиваля – Филармоническим камерным оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Арсентия Ткаченко. В первом отделении они исполнили Концерт №1 для фортепиано с оркестром Шопена. Ещё один шедевр мирового музыкального наследия – «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина прозвучал во втором отделении в исполнении Филармонического камерного оркестра и Группы ударных инструментов Новосибирского академического симфонического оркестра.
В этот раз фестиваль станет еще более масштабным и разножанровым – в него войдут 11 концертов известных представителей современной музыкальной культуры из России, Японии, Китая, Монголии.
Мероприятия «Белого фестиваля» пройдут на нескольких площадках: в Государственном концертном зале им. А.М. Каца, Камерном зале Филармонии, Доме ученых поселка Краснообск и Дворце культуры «Родина» Бердска.
Каждая из концертных программ прозвучит в своей уникальной стилистике, где эстетика востока сплетается с западной культурой, академическая классика с цифровыми технологиями, традиционные музыкальные жанры с современными направлениями, выступления мировых звезд и открытие новых имен.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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