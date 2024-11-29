В Новосибирске завершился международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара»

В отборочном туре приняли участие 84 исполнителя из 19 регионов России. На протяжении пяти дней 58 участников очного этапа демонстрировали свое мастерство. Также в рамках фестиваля-конкурса были организованы мастер-классы и лекции. Концерты членов жюри и приглашенных артистов для участников и гостей прошли на сцене Концертного зала «Сибирский». В день закрытия состоялось торжественное награждение победителей и гала-концерт лауреатов конкурса.