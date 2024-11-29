В Новосибирске завершился международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара»

В отборочном туре приняли участие исполнители из девятнадцати регионов страны.
С 23 по 27 ноября 2024 года в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова прошел VII Международный фестиваль-конкурс «Классическая гитара». На протяжении 12 лет конкурс является важным событием в культурной жизни Новосибирска. В этом году конкурсу присвоено имя его идейного вдохновителя и основателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации – Юрия Кузина.
Членами жюри VII Международного фестиваля-конкурса стали известные зарубежные и отечественные гитаристы, авторитетные педагоги классической гитары: Владимир Горбач (Австралия), Артем Дервоед (Россия), Роман Зорькин (Россия), Павел Кухта (Республика Беларусь), Никита Неделько (Россия), Кирилл Русинов (Россия), Кузьма Филимонов (Россия).
В отборочном туре приняли участие 84 исполнителя из 19 регионов России. На протяжении пяти дней 58 участников очного этапа демонстрировали свое мастерство. Также в рамках фестиваля-конкурса были организованы мастер-классы и лекции. Концерты членов жюри и приглашенных артистов для участников и гостей прошли на сцене Концертного зала «Сибирский». В день закрытия состоялось торжественное награждение победителей и гала-концерт лауреатов конкурса.
По итогам фестиваля-конкурса Лауреатами стали 17 участников, которые получили денежные призы. Также было присуждено два специальных приза – мастеровые гитары мастера Сергей Нестеренко.
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