Биг-бэнды зажгут: в Новосибирске пройдет международный джазовый фестиваль Jazzed in Siberia

Его ключевым событием станет гала-концерт в концертном зале имени Каца.
С 29 ноября по 1 декабря 2024 года в Новосибирске состоится 16-й Международный молодежный джазовый фестиваль Jazzed in Siberia. Фестиваль, на котором выступят лучшие молодежные биг-бэнды, организован региональной общественной организацией «Джаз-клуб НГТУ-НЭТИ» при поддержке министерства культуры, правительства Новосибирской области и Новосибирского государственного технического университета.
Фестиваль Jazzed in Siberia объединяет молодежные джазовые коллективы России и зарубежных артистов в различных форматах, предоставляя участникам не только площадку для выступлений, но и возможность учиться у лучших, обмениваться знаниями и опытом с единомышленниками. Фестиваль получил статус Национального проекта России, а также является партнером Международного дня джаза, организованного легендой джазовой музыки Херби Хэнкоком.
Самым ожидаемым событием фестиваля станет гала-концерт в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Хэдлайнерами в этот вечер выступят молодые звезды джаза: Варвара Убель, Виктория Верба, квартет Артема Баденко Art Baden Quartet. Среди участников этого года – уже полюбившиеся новосибирской публике оркестр Академии джаза Игоря Бутмана из Москвы и новосибирские коллективы – Джаз-оркестр НГТУ-НЭТИ и биг-бэнд Музыкального колледжа им. A. Ф. Мурова. Впервые в фестивале примет участие бэнд из Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского.
Кроме концертной программы для участников будут организованы открытые бесплатные мастер-классы от экспертов индустрии. Среди тем мастер-классов — искусство импровизации, построение бренда артиста, а также основы музыкального бизнеса и авторского права.
Концерты и мастер-классы в рамках мероприятия пройдут в Государственном концертном зале им. А.М. Каца, концертном зале Центра культуры Новосибирского государственного технического университета, лицее Технополис Кольцово и других знаковых площадках.
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
12+
Комментарии (0)