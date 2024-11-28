Биг-бэнды зажгут: в Новосибирске пройдет международный джазовый фестиваль Jazzed in Siberia

С 29 ноября по 1 декабря 2024 года в Новосибирске состоится 16-й Международный молодежный джазовый фестиваль Jazzed in Siberia. Фестиваль, на котором выступят лучшие молодежные биг-бэнды, организован региональной общественной организацией «Джаз-клуб НГТУ-НЭТИ» при поддержке министерства культуры, правительства Новосибирской области и Новосибирского государственного технического университета.

Фестиваль Jazzed in Siberia объединяет молодежные джазовые коллективы России и зарубежных артистов в различных форматах, предоставляя участникам не только площадку для выступлений, но и возможность учиться у лучших, обмениваться знаниями и опытом с единомышленниками. Фестиваль получил статус Национального проекта России, а также является партнером Международного дня джаза, организованного легендой джазовой музыки Херби Хэнкоком.