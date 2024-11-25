В Новосибирской области подошел к концу масштабный музыкальный фестиваль «Царица Песня»

Финальным аккордом фестиваля стало выступление двух ведущих коллективов в области профессионального традиционного искусства. На площадке «Сибирь-Концерт» выступили ансамбль «Чалдоны», который в этом году отпразднует своё 35-летие, и хозяин площадки, ведущий коллектив – Государственный академический Сибирский русский народный хор, отметивший своё 80-летние.



В церемонии закрытия фестиваля «Царица Песня» принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он отметил масштабность события и поздравил коллективы с важными датами на пути их развития.



«В этом году фестиваль поражает своим масштабом. В нашем регионе событие состоялось уже в третий раз и объединило лучшие образцы не только русского профессионального национального песенного искусства, но и творчество других этносов, тем самым обозначив истинные ценности каждой нации. Впечатляет география участников, совместных творческих проектов, разнообразие жанров. На разных площадках города прошло более 35 концертных и культурно-просветительских программ. Судя по участникам вполне можно говорить не только о Всероссийском статусе фестиваля, но и о Международном», – рассказал первый замгубернатора.