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Музыка

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В Новосибирской области подошел к концу масштабный музыкальный фестиваль «Царица Песня»

III Всероссийский фестиваль музыкального искусства и вокально-хорового исполнительства «Царица Песня» стал одним из крупнейших культурных событий нашего региона в этом году.

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Финальным аккордом фестиваля стало выступление двух ведущих коллективов в области профессионального традиционного искусства. На площадке «Сибирь-Концерт» выступили ансамбль «Чалдоны», который в этом году отпразднует своё 35-летие, и хозяин площадки, ведущий коллектив – Государственный академический Сибирский русский народный хор, отметивший своё 80-летние.

В церемонии закрытия фестиваля «Царица Песня» принял участие первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Он отметил масштабность события и поздравил коллективы с важными датами на пути их развития.

«В этом году фестиваль поражает своим масштабом. В нашем регионе событие состоялось уже в третий раз и объединило лучшие образцы не только русского профессионального национального песенного искусства, но и творчество других этносов, тем самым обозначив истинные ценности каждой нации. Впечатляет география участников, совместных творческих проектов, разнообразие жанров. На разных площадках города прошло более 35 концертных и культурно-просветительских программ. Судя по участникам вполне можно говорить не только о Всероссийском статусе фестиваля, но и о Международном», – рассказал первый замгубернатора. 

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nso.ru

В рамках фестиваля на протяжении трех недель на концертных площадках Новосибирска и Новосибирской области прошли выступления известных исполнителей и творческих коллективов. Специальным гостем фестиваля стала Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь им. Г. Ширмы. Новосибирской публике были представлены подготовленные специально к событию музыкальные проекты, выступления заслуженных артистов РФ, солистов Большого театра России, а также профессиональных национальных коллективов. 

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