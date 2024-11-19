Грандиозный праздник музыки: на концертных площадках Новосибирска пройдет Белый фестиваль

Белый фестиваль пройдет в Новосибирске с 3 по 17 декабря на нескольких концертных площадках: в Государственном концертном зале им. А.М. Каца, Камерном зале филармонии, а также Доме ученых п. Краснообск и Дворце культуры «Родина» г. Бердска. Об этом сообщает пресс-служба сайта регионального минкульта mk.nso.ru

Зрителям будут представлены 11 концертов известных представителей современной музыкальной культуры из России, Японии, Китая и Монголии. В программах примут участие как титулованные мастера сцены, так и талантливые молодые исполнители.

Откроется фестиваль 3 декабря концертом с участием легенды фортепианного искусства, одного из самых востребованных пианистов мира Бориса Березовского. Вместе с величайшим пианистом-виртуозом выступит флагманский коллектив Белого фестиваля – Филармонический камерный оркестр под управлением маэстро Арсентия Ткаченко.

Приглашенными гостями Белого фестиваля в этом году станут прославленные музыканты современности из разных стран: уникальный в своем жанре вокальный коллектив – мужской хор «Русский формат» (Москва), талантливая пианистка и композитор Томона Миядзаки (Япония), знаменитые популяризаторы игры на саксофоне – Российский квартет саксофонистов (Москва), экзотичный Квартет моринхуристов «Челугэн» Государственной филармонии Монголии, легендарный композитор и пианист Владимир Мартынов, скрипачка Татьяна Гринденко и группа INDEX III (Москва) с электроакустическим перформансом, пекинская молодежная рок-группа KyoYoko (Китай), «не обычное джазовое трио» LRK Trio (Москва) и сербско-российский дирижер Душан Вилич с авторским проектом.

На закрытии фестиваля 17 декабря выступит коллектив, известный во всем мире как исполнитель сложнейших шедевров западноевропейской музыки различных эпох – от барокко до современных опытов с электроникой – Камерный оркестр «Дивертисмент» и его художественный руководитель Илья Иофф (Санкт-Петербург).

Белый фестиваль искусств проходит в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Официальное сообщение пресс-службы сайта минкультуры Новосибирской области mk.nso.ru

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