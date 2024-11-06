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Музыка

Экс-заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова возглавила филармонию

Анну Терешкову официально представили коллективу Новосибирской филармонии в качестве руководителя.

5 ноября на Круглой сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца министр культуры региона Юлия Шуклина представила коллективу нового руководителя Новосибирской государственной филармонии — директором крупнейшей концертной организации страны стала Анна Терешкова, сообщается в телеграм-канале филармонии.

По словам Анны Терешковой, ее первоочередной задачей является сохранение и укрепление статуса Новосибирской филармонии как лучшей в стране, а желательно и в мире, а также сплочение команды: «Мы по праву считаем наш город культурной столицей Сибири и должны применять наши лучшие профессиональные качества в единой команде во благо культуры нашего региона», – отметила госпожа Терешкова.

Фото: Сергей Черных

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