Экс-заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова возглавила филармонию

5 ноября на Круглой сцене Государственного концертного зала имени А.М. Каца министр культуры региона Юлия Шуклина представила коллективу нового руководителя Новосибирской государственной филармонии — директором крупнейшей концертной организации страны стала Анна Терешкова, сообщается в телеграм-канале филармонии.

По словам Анны Терешковой, ее первоочередной задачей является сохранение и укрепление статуса Новосибирской филармонии как лучшей в стране, а желательно и в мире, а также сплочение команды: «Мы по праву считаем наш город культурной столицей Сибири и должны применять наши лучшие профессиональные качества в единой команде во благо культуры нашего региона», – отметила госпожа Терешкова.

Фото: Сергей Черных